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أخبار العالم

وفاة شخصين.. الحرائق تمتد من لبنان إلى سوريا.. شاهد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:50 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام لبنانية وسورية،اليوم الثلاثاء، إن العديد من المناطق في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية بسوريا، اندلعت بها حرائق، خلال اليومين الماضيين، حيث خلفت النيران خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وذكر موقع صيدا أونلاين، أن الحرائق في سوريا تسببت بوفاة شخصين من دائرة حراج اللاذقية وإصابة ثمانية آخرين بحروق واختناقات، كما ألحقت أضرارا كبيرة بالممتلكات والمزارع والثروة الحراجية.

وأضافت أن الحرائق نشبت في منطقتي جبلة والقرداحة بريف اللاذقية لا سيما في أحراج فرز العنانيب وأحراج قريتي السراج ومصيص.


من جهته، قال مدير زراعة اللاذقية لدى نظام الأسد "منذر خير بك" إن عدد الحرائق التي اندلعت في محافظة اللاذقية أمس الاثنين، بلغ 14 حريقا، ثمانية منها في منطقة القرداحة.
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