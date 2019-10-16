25 عاماً على لمحات من الهند.. مسابقة هندية في متحف الفن الإسلامي

نظّم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع لسفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي معرضاً لمجموعة منتقاة من لوحات الفائزين بمسابقة "لمحات من الهند" 2018 وورشة عمل حول الفن الهندي بمتحف الفن الإسلامي وذلك بالتعاون مع وزارتي التعليم والآثار المصريتين، وذلك احتفالًا بمرور 25 عامًا على إطلاق مسابقة الرسم "لمحات من الهند"،





وشارك بالورشة مجموعة من الطلاب المصريين الفائزين بمسابقة الرسم "لمحات من الهند" 2018.. كما شهدت الورشة حضور 12 فناناً من مختلف أنحاء الهند للتواصل مع الطلبة خلال الورشة وتعليمهم أساليب الفن الهندى وطرق الرسم المتبعة فى الهند.





وخلال افتتاح الاحتفالية تحدث الدكتور ممدوح عثمان ، مدير متحف الفن الإسلامي الذى رحب بالتعاون المثمر بين المتحف الفن الاسلامى وسفارة الهند.





وأضاف أن تلك الفاعلية واحدة من سلسلة من الفاعليات التى تم تنظيمها مع السفارة الهندية العام الماضى بمقر المركز الثقافى الهندى لمعرض صور لأهم مقتنيات المتحف الإسلامى وحضره سفير الهند ونائب وزير الاثار ولفيف من أساتذة كليات الآثار بالجامعات المصرية.





وخلال كلمته أضاف الدكتور لياقت على، مدير المركز الثقافى الهندى بالقاهرة بأن إقامة معرض للاحتفاء بمرور 25 عاما على مسابقة لمحات من الهند بالمتحف الاسلامى لشرف عظيم وفى حضور كبار الفنانين التشكيليين الهنود الذى حضروا خصيصا للقاهرة للتواصل وإقامة العديد من الندوات مع نظرائهم من الفنانين المصريين والطلبة المصريين لخلق جسر من الصداقة والفن ومن ناحيتها أضافت الفنانة الهندية ابارنا بانراجى ، اتشرف بوجودى اليوم باكبر متحف يضم الاثار الإسلامية فى العالم وكذلك بين الجيل الجديد من أطفال المدارس فى مصر ومن خلال الورشة ان اضيف ونتمكن من تعاليمهم أساليب مبتكرة من الهند.



