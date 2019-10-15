المشكله فينا.. مايا دياب عن الحرائق: بلد لم يلطف به إلا القدرة الإلهية

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب قرب انتهاء حرائق التي عصفت ببلدها والتي امتدت إلى الاف الامتار بمئات المناطق المتفرقة وصولا إلى منازل الأهالي.



وغردت مايا دياب عبر تويتر قائلة: "‏بلد لم يلطف به إلا القدرة الإلهية، ربنا بعت بالمطر لتوقف الخسائر والوجع هون، ودولة كاملة ونواب ووزراء ناطرين نفس القدرة الإلهية لحل كل أزماتنا، قالولك نقشت بالحريق بركي بتنقش بكل شي، بس المشكلة فينا نحنا لأن هالقدرة نفسها عم تطلب منا ننزل عالشارع نوقف بوجّن وننزلن عن كراسين ونكسرن".



ولاقت التغريدة ردود واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎نكشر الله كل ساعة وكل دقيقة الله يجازي للي كان سبب "و" ‏‎الله يحميكم من كل مكروه" و" ‏‎ربنا يحمي لبنان وشعبها يارب ".



وقال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.



ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران"، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".



ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.