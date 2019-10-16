اللامساواة الحضارية في مصر.. حلقة نقاشية بمشاركة سفير سويسرا

عقدت السفارة السويسرية في القاهرة حلقة نقاشية رفيعة المستوي حول اللامساواة الحضرية في مصر، بحضور رفيع المستوى من ممثلي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك في إطار التعاون الناجح والمستمر بين وزارة الدولة السويسرية للشؤن الاقتصادية ممثلة في السفارة السويسرية بالقاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية -مكتب مصر.





وقالت السفارة السويسرية في القاهرة في بيان لها إن النقاش تبلور حول تحديات وظواهر اللامساواة الحضرية بمصر والآليات المناسبة لمجابهتها وتحقيق العدالة الحضرية وساعد في إثراء هذا النقاش تواجد الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والمتابعة والدكتور عبدالخالق إبراهيم المستشار الفني لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والسيد ريتشارد ديكتس المنسق العام لبرنامج الأمم المتحدة بمصر والدكتورة دليلة الكرداني والدكتور فيصل عبد المقصود أساتذة التخطيط العمراني والمهندس كريم إبراهيم المدير التنفيذي لشركة تكوين للتنمية العمرانية المتكاملة والسفير بول جارنيه السفير السويسري بمصر. وفي إطار تلك النقاشات أكد السفير ريمون فورير رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على مشاركتهم في مشروعات التنمية العمرانية في مختلف دول العالم والتركيز علي الحاجة لمجابهة اللامساوة الحضرية والتأكد أن التنمية الحضرية تشمل الجميع.





وتم عقد هذه الحلقة في ضوء التأكيد علي التعاون المصري السويسري علي مدار الأربعين عام الماضية وخاصة في إطار الاهتمام بقطاع التنمية الحضرية الذي ازداد في مصر في الفترة الأخيرة لمواجهة الزيادة السكانية السريعة والمبادرات التي تقوم بها وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية في مجال التنمية الحضرية وآخرها كان مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا" والذي تم إطلاقه العام الماضي في محافظة قنا والذي يقوم علي تنفيذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والممول من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

استهدفت الحلقة النقاشية توفير منصة لحوار بناء بين مختلف الجهات ذات الفاعلية في عملية التنمية الحضرية. خلال العقود الماضية كانت اللامساواة الحضرية والفجوات الاجتماعية وعدم إدماج عدد من طوائف المجتمع في عملية التنمية أهم معوقات النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.