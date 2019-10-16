توشيميتسو إيامي: الحكومة المصرية وضعت ثقتها في تويوتا لإحلال وتجديد مركبات النقل الجماعي

استقبلت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت السيد توشيميتسو إيامي – مدير العمليات والتشغيل بشركة تويوتا موتور كوربوريشن لمنطقة أفريقيا في زيارة له لمصر.





شملت الزيارة عدة مقابلات رسمية رفيعة المستوى يرأسها لقاء السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء و سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعمرو نصار - وزير التجارة والصناعة، حيث تناولت اللقاءات سبل التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة تويوتا اليابانية في مجالات شتى.





وفي تعقيب له عن تلك اللقاءات الجادة وثمرة نتاجها، علق السيد توشيميتسو إيامي – مدير العمليات والتشغيل بشركة تويوتا موتور كوربوريشن لمنطقة أفريقيا قائلًا: "بات من أبرز سبل التعاون وأكثرها حداثة هي الثقة التي وضعتها الحكومة المصرية في تويوتا لإحلال وتجديد مركبات النقل الجماعي من الميكروباص، وتحويلها لتعمل بمحركات الغاز الطبيعي المضغوط بدلًا من الديزل. ففي ضوء الموارد الإنتاجية الضخمة لمصر من الغاز الطبيعي، ونظرًا لاستحواذ تويوتا على أكثر من 36% من سوق سيارات الميكروباص في مصر، رأت الحكومة المصرية في تويوتا شريكًا استراتيجيًا محوريًا لإنجاح عملية التحول والقضاء على انبعاثات الكربون الضارة فضلًا عن تجميع سيارات النقل الجماعي الجديدة بالكامل محليًا."





وقد صرح أحمد منصف – الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت في بيان له عن مفاجأة سارة تنتظر عملاء تويوتا، حيث أعلن سيادته قائلًا: "تعتز تويوتا إيجيبت بعملائها الحاليين والجدد وتعمل دائما على تلبية متطلباتهم لكسب ثقتهم الغالية، لذا تعلن تويوتا إيجيبت عن خفض تكلفة سيارات تويوتا Fortuner وتتوقع زيادة مبيعاتها في الفترة القادمة لما لتلك السيارة من خصائص فريدة تميزها عن مثيلاتها من سيارات الدفع الثنائي 2x4 والدفع الرباعي 4x4 في السوق المصري، فضلًا عن طرحها بسعر جديد يعزز من جاذبيتها."





وفي تعقيب له عن مدى تنافسية السوق المصري وسر اختيار إيامي لزيارة مصر تحديدًا دون ساري دول المنطقة، أشاد سيادته بمبيعات سيارات تويوتا وريادتها في السوق المصري، حيث أفاد سيادته قائلًا: " دائمًا ما تدعم تويوتا موتور كوربوريشن العالمية تويوتا إيجيبت وتعمل على زيادة حصتها السوقية في مصر، حيث سجلت المبيعات المصرية لسيارات تويوتا اليابانية نسبة 56% من إجمالي مبيعات شمال أفريقيا، واحتلت سيارات تويوتا اليابانية المرتبة الثالثة من مبيعات السيارات الأكثر استيرادًا وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، الأمر الذي صنف مصر كسوقًا خصبًا يمتاز بتنافسيته العالية لاستثمارات تويوتا الحالية والمستقبلية."





وتتويجًا لتلك الجهود المبذولة، حصلت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت على جائزة التفوق الماسي لفوز الشركة بجائزتين ذهبييتين في مجالي المبيعات وخدمات ما بعد البيع على مستوى أفريقيا للعام الرابع على التوالي من قبل شركة تويوتا موتور كوربوريشن. وتمنح الشركة الأم تلك الجوائز تكريمًا لموزعي تويوتا المتميزين ومراكز خدماتها المعتمدة حول العالم تقديرًا لمجهوداتهم المستمرة و الدؤوبة للارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لعملائها.



