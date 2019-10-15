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فن

تخطت إيراداته النصف مليار دولار .. ناقد فني يكشف عن رأيه فى الجوكر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:31 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكن فيلم الجوكر من تحقيق إيرادات تخطت حاجز 500 مليون دولار، مع نجاح الكبير فى دور العرض السينمائية حول العالم .

وقد كشف الناقد أحمد سعد الدين عن رأيه في متطلبات بعض الأشخاص من عدد من الدول بمنع عرض الفيلم نظرًا لتحريضه على العنف - بحسب مزاعمهم - .

حيث اكد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنه ضد منع اى عمل فنى ، وترك حرية الاختيار للمشاهد سواء بمشاهدة العمل أو رفض مشاهدته ، خاصة وأن هناك تصنيفا عمريا للفيلم يمنع دخول الأطفال .

وتابع " سعد الدين " ، أن لا يوجد عمل فنى فى التاريخ استطاع أن يغير فى سلوك المجتمع ، فلابد من التعامل مع الفيلم على أنه عمل فنى.

واستكمل: أن الدعاية التي سبقت عرض الفيلم سواء بالمتطلبات بمنعه أو غيره جعلته يحقق الإيرادات .
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