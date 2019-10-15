تخطت إيراداته النصف مليار دولار .. ناقد فني يكشف عن رأيه فى الجوكر

تمكن فيلم الجوكر من تحقيق إيرادات تخطت حاجز 500 مليون دولار، مع نجاح الكبير فى دور العرض السينمائية حول العالم .



وقد كشف الناقد أحمد سعد الدين عن رأيه في متطلبات بعض الأشخاص من عدد من الدول بمنع عرض الفيلم نظرًا لتحريضه على العنف - بحسب مزاعمهم - .



حيث اكد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنه ضد منع اى عمل فنى ، وترك حرية الاختيار للمشاهد سواء بمشاهدة العمل أو رفض مشاهدته ، خاصة وأن هناك تصنيفا عمريا للفيلم يمنع دخول الأطفال .



وتابع " سعد الدين " ، أن لا يوجد عمل فنى فى التاريخ استطاع أن يغير فى سلوك المجتمع ، فلابد من التعامل مع الفيلم على أنه عمل فنى.



واستكمل: أن الدعاية التي سبقت عرض الفيلم سواء بالمتطلبات بمنعه أو غيره جعلته يحقق الإيرادات .