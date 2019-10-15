تعرف عليها.. افتتاح خدمات جديدة بـ التأمين الصحي في كفر الشيخ

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ والدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم، مركز خدمة العملاء والمعلومات والتوثيق بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، وذلك لاستخراج بطاقات التأمين الصحي بواقع 300 بطاقة تأمينية يوميًا.



كما افتتح محافظ كفر الشيخ، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أكبر وحدة للغسيل الكلوي بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ بقدرة 23 ماكينة غسيل كلوى متضمنة 7 ماكينات للغسيل لمرضى فيرس سي، و10 ماكينات لغسيل الحالات الإيجابي، و5 ماكينات لغسيل حالات الأجسام المضادة، وماكينة للطوارئ والاحتياطي.



يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة كفر الشيخ، واطمئن محافظ كفر الشيخ، علي سلامة المرضي وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بالغسيل، وكفاءة وجودة التشغيل ومستوي الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.



افتتح محافظ كفر الشيخ، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وحدة غسيل الطوارئ بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، وتطوير معهد التمريض، وذلك بهدف توفير هيئة تمريض المدربة اللازمة لسد الاحتياجات بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق خدمات طبية متكاملة لأبناء كفر الشيخ.



شملت الافتتاحات، افتتاح سكن الأطباء بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، الذي جرى تصميمه وإنشاؤه على الطراز الحديث ليكون سكنًا ملائمًا للأطباء مزود بجميع إمكانيات الإقامة والإعاشة حتى ينعكس ذلك على حسن تقديم مستوى الرعاية الطبية للمواطنين.





