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طريقة عمل صينية بطاطس بـ الرقبة الضاني لـ الشيف شربيني

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:02 ص
طريقة عمل صينية بطاطس
طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة الضانى للشيف شربيني
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة الضاني بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير صينية بطاطس بالرقبة الضاني:
رقبة ضاني 
بطاطس 
بصل 
طماطم 
ثوم 
صلصة طماطم 
زيت 
كرفس 
كرات أبيض 
فلفل حار 
ملح – فلفل 

طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة الضاني:
* ضعي بصل وثوم وكرفس وكرات في طاسة على النار.
* اضيفي قطع الرقبة ثم اضيفي الطماطم والصلصة وقلبى جيدا.
* قطعى البطاطس شرائح وضعيها في إناء آخر على النار مع زعتر طازج وفلفل حار والقليل من الزيت ثم اضيفي اللحم وضعيهم فى طاجن وادخليها فى فرن درجة حرارة متوسطة.
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