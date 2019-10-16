طريقة عمل صينية بطاطس بـ الرقبة الضاني لـ الشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة الضاني بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير صينية بطاطس بالرقبة الضاني:
رقبة ضاني
بطاطس
بصل
طماطم
ثوم
صلصة طماطم
زيت
كرفس
كرات أبيض
فلفل حار
ملح – فلفل
طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة الضاني:
* ضعي بصل وثوم وكرفس وكرات في طاسة على النار.
* اضيفي قطع الرقبة ثم اضيفي الطماطم والصلصة وقلبى جيدا.
* قطعى البطاطس شرائح وضعيها في إناء آخر على النار مع زعتر طازج وفلفل حار والقليل من الزيت ثم اضيفي اللحم وضعيهم فى طاجن وادخليها فى فرن درجة حرارة متوسطة.