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اقتصاد

التخطيط: وضعنا استراتيجية قوية بدعم شعب لا يعرف المستحيل

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:01 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، أن مصر استطاعت ان تواصل التخطيط الشامل برؤية سياسية قوية بدعم من شعب لا يعرف المستحيل موضحة أن الحكومة نجحت في وضع خطة مصر 2030 حتي تكون مصر شامخة.

قالت "السعيد" في تصريحات لها، أن مصر دولة شابة إذ يشكل الشباب فيها 65% من إجمالي سكانها، رغم معاناتها في وقت سابق من ارتفاع معدلات البطالة بين الجنسين.

أوضحت أن تم في مصر خلال 4 سنوات يعد قصة قصيرة في عمر التنمية بالنسبة للدول وهو ما تطلب منا العمل الجاد تحت قيادة سياسية في مواجهة التحديات.

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