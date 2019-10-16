خبير: تحسن المصادر الدولارية في الاقتصاد المصري.. فيديو

قال الخبير الاقتصادي على الإدريسي، إنه لا يمكن فصل الاقتصاد المصري عن وضع الاقتصاد العالمي.





وأضاف على الإدريسي في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن معدلات النمو وصلت إلى 5.6%وتوقعات صندوق النقد بأن نصل إلى 5.9%، وهناك تحسن في المصادر الدولارية في السوق المصري والتي تأتي من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.



