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خبير: تحسن المصادر الدولارية في الاقتصاد المصري.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:20 ص
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
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هاني حسين
قال الخبير الاقتصادي على الإدريسي، إنه لا يمكن فصل الاقتصاد المصري عن وضع الاقتصاد العالمي.

وأضاف على الإدريسي في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن معدلات النمو وصلت إلى 5.6%وتوقعات صندوق النقد بأن نصل إلى 5.9%، وهناك تحسن في المصادر الدولارية في السوق المصري والتي تأتي من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتابع علي الإدريسي:" منذ بداية 2019 هناك تحسن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار وهناك تحسن ملحوظ وانخفاض أسعار الفائدة في مصر دليل على تحسن الاقتصاد المصري بما يوفر حوافز أكثر للمستثمر".
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