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فن

إنجي علي تستضيف نبيلة عبيد في أسرار النجوم .. الخميس

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:19 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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آيه عاطف
تستضيف الاعلاميه والمذيعه الكبيره أنجى على نجمه مصر الأولى الفنانه الكبيره نبيله عبيد فى برنامج أسرار النجوم على محطه وراديو نجوم 100.6 FM على الهواء يوم الخميس الساعه الثامنة مساءًا ولمده ساعتين.

وتتحدث نبيله عبيد عن أهم أعمالها الفنيه وبدايتها فى أول بطوله مطلقه وهو فيلم رابعه العدويه إخراج نيازى مصطفى وعن دخولها التمثيل عن طريق المخرج الكبير عاطف سالم ومن أهم أعمال الفنانه نبيله عبيد الراقصه والسياسي والراقصه والطبال و شادر السمك و الصبر فى الملاحات و رابعه العدويه وحاره برجوان و توت توت و مازال التحقيق مستمر و الوحل وأعطينى هذا الدواء والمماليك مع الفنان الكبير عمر الشريف.

كما قدمت المرأة والساطور و العذراء والشعر الأبيض مع الفنان محمود عبدالعزيز وشريهان و الشيطان يعظ مع نور الشريف وفريد شوقى وعادل أدهم و من المسلسلات العمه نور و البوابه الثانيه و كيف تخسر مليون جنيه و صاحب الحب و سيده الفندق الفاخر ومن المسرحيات روبابيكا و مطلوب حيًا أو متزوجًا و الطرطور و البكاشين و ايفيتا.
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