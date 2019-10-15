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ثقافة

تدشين احتفالية العيد القومي للغربية وانتصارات أكتوبر بالمركز الثقافي بطنطا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:06 م
احتفالية العيد القومي
احتفالية العيد القومي للغربية
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احمد علي
شهد المركز الثقافي بطنطا التابع لهيئة قصور الثقافة بمحافظة الغربية مساء اليوم تدشين احتفالية كبري بمناسبة احتفالات حرب أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الغربية وذلك في إطار حرص المحافظة ووزاره الثقافة علي ترسيخ مبادئ النوعية وغرس الانتماء الوطني في قلوب الشارع الغرباوي.

وجاء ذلك بحضور كل من اللواء هشام السعيد محافظ الغربية والدكتور أحمد عواض رئيس هيئه قصور الثقافة ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة ورموز المجتمع الغرباوي.

وتخلل الاحتفال عرض أوبريت حول مراكز المحافظة وإحداث عيدها القومي فضلا عن أوبريت غنائي وطني لمدة ٣ ساعات احتفالا بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

وجدير بالذكر أن الاحتفالية لاقت استحسان الحضور المميز كون تناول تقديم مواهب غنائيه للاطفال وشباب وفتيات تتراوح أعمارهم السنية مابين "٩_٢١"سنة في ظل تنظيم جيد من جانب مسؤولي هيئة قصور الثقافة.
تدشين احتفالية العيد القومي للغربية وانتصارات أكتوبر بالمركز الثقافي بطنطا
تدشين احتفالية العيد القومي للغربية وانتصارات أكتوبر بالمركز الثقافي بطنطا
تدشين احتفالية العيد القومي للغربية وانتصارات أكتوبر بالمركز الثقافي بطنطا
تدشين احتفالية العيد القومي للغربية وانتصارات أكتوبر بالمركز الثقافي بطنطا
تدشين احتفالية العيد القومي للغربية وانتصارات أكتوبر بالمركز الثقافي بطنطا
تدشين احتفالية العيد القومي للغربية وانتصارات أكتوبر بالمركز الثقافي بطنطا
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