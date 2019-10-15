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محافظات

استعدادا للشتاء.. طوارئ في بني سويف تحسبا لتقلبات الطقس المحتملة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:14 م
امطار
امطار
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محمد عبد الحليم
قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف، بالاستعداد لفصل الشتاء، والتأكد من الجاهزية التامة لإنهاء تجمعات المياه .

وشدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على الاطمئنان ومراجعة كافة الاستعدادات التي نفذتها الأجهزة المعنية بالمحافظة لمجابهة تقلبات الطقس المحتملة .

أعدت المحافظة خطة تم تنفيذها مع بداية شهر سبتمبر الماضي ،  تضمنت الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ويتم متابعتها عن طريق غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة ،والجولات التفقدية الميدانية المستمرة لمتابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار.

بالإضافة إلى مناقشة التقارير الدورية بشكل لتقييم الوضع الحالي للمخرات من حيث صيانتها وتطهيرها ، ويأتي ذلك تجاوبا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية لتقلبات محتملة في حالة الطقس .

ووجه المحافظ رؤساء المدن والقرى والمديريات الخدمية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى في القطاعات الحيوية ، وضرورة متابعة تنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة للنشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الري بمراجعة جميع مخرات السيول والاطمئنان على استمرار جاهزيتها ، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيط هذه المخرات والبالغ عددها 7 مخرات، منها 6 مخرات في بني سويف وببا وناصر شرق النيل وهي: مخر سنور بطول 3 كم وعرض 30 م، مخر بياض العرب بطول 3.6كم وعرض 10 أمتار، مخر وادي غراب بطول 2 كم وعرض 4 أمتار، مخر وادي فقيرة بطول 300 متر،مخر غياضة الشرقية بطول 3كم ، مخر جزيرة أبوصالح بطول 1.3كم ،والتي تصب جميعها في مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى مخر السيل بـ" طما فيوم " والذي يبلغ طوله 1.6كم و يصب في البحر اليوسفي.

كما اطمأن المحافظ على استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة،حيث يتم حاليًا تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي ، وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول .

وكان مركز التنبؤ بقطاع التخطيط أعلن أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر2019، لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حيث تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصحبها سقوط أمطار على مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد تصل الى حد السيول.

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