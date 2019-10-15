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يبيعون الأساطير.. أحد شيوخ أردوغان يدعي أن الملائكة تحارب مع تركيا في عدوانها على سوريا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:52 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو لأحد شيوخ أردوغان وهو يبيع الأساطير والأوهام ويؤكد أن الملائكة تحارب بجانب القوات التركية في العدوان على شمال سوريا.

وعلق وائل الإبراشي في برنامجه " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" مع كل ما يرتكبه أردوغان من مذابح وقتل للأبرياء والأطفال، يدعي هذا الشيخ العبثي أن الملائكة تحارب مع أردوغان".

وأضاف وائل الإبراشي:" شيوخ أردوغان أكدوا أن الملائكة تحارب مع القوات التركية في العدوان على سوريا، واحنا سمعنا هذا الكلام أثناء اعتصام رابعة المسلح الإخواني".

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