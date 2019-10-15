نجم برشلونة المبدع ثاني أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا للشباب .. تفاصيل

أصبح أنسو فاتي نجم فريق برشلونة الصاعد ثاني أصغر لاعب يرتدي قميص منتخب إسبانيا للشباب تحت 21 عامًا، بعدما شارك في مواجهة شباب إسبانيا أمام مونتينيجرو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية تحت 21 عامًا.



ونال فاتي المولود في غينيا بيساو الجنسية الإسبانية مؤخرًا، ليصبح مؤهلًا للمشاركة بقميص المنتخبات الإسبانية، وفضّل النادي الكتالوني مشاركته مع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة، بدلًا من منتخب الناشئين تحت 17 سنة، نظرًا لأهليته للعب لمراحل سنية أكبر، من أجل احتكاك أقوى، بعدما تألق بالفريق الأول في برشلونة.



وجلس فاتي على دكة البدلاء، وشارك بديلًا لزميله كوكوريلا لاعب فريق خيتافي في الدقيقة التاسعة والسبعين، ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، بعد بويان كريكيتش لاعب برشلونة الأسبق ونجم فريق مونتريال إمباكت الكندي الحالي.



ولعب فاتي مواجهة مونتينيجرو التي انتهت بفوز إسبانيا بثنائية نظيفة في عمر 16 عامًا، 11 شهرًا و15 يومًا، بينما لعب بويان للمنتخب ذاته في الخامس من يونيو عام 2007 في عمر 16 عامًا، 9 شهور و8 أيام.