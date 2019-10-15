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رياضة

تعليقا على مواجهة بلغاريا وإنجلترا.. الفيفا: لا مكان للعنصرية في كرة القدم

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:32 م
بلغاريا وإنجلترا
بلغاريا وإنجلترا
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محمد رشاد
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا رسميًا حول وقائع العنصرية التي شهدتها مواجهة منتخبي بلغاريا وإنجلترا، خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

واكتسح المنتخب الإنجليزي مضيفه البلغاري بسداسية نظيفة مساء أمس الاثنين، وشهدت المواجهة إساءات عنصرية للاعبي المنتخب الإنجليزي أصحاب البشرة السمراء، وأبرزهم رحيم ستيرلينج وتيرون مينجز.

وقال فيفا في بيان رسمي: "تبعًا للتعديلات التي أقرت على لائحة الانضباط في عام 2019، فإن فيفا قد يوقع عقوبات دولية على أي من الاتحادات القارية أو الدولية التي تتورط في وقائع عنصرية، مثل التي حدثت خلال مواجهة بلغاريا وإنجلترا في تصفيات يورو 2020."

وأكمل البيان: "ينتظر فيف إخطاره في أقرب وقت ممكن بنتائج تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المتعلقة بتلك القضية، وهذا قد يعني توقيع عقوبات إضافية دولية."

وتضمن البيان تصريحات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي قال: "قلنا مرارًا لا مكان للعنصرية في كرة القدم، لكننا مازلنا نواجه تحديات لإيقاف تلك الظاهرة في كرة القدم، سنحتاج دعم السلطات لتحديد المتورطين ومعاقبتهم، لكننا أيضًا نحتاج للتفكير بشكل موسع حول ما يمكننا القيام به حيال ذلك."

وكان بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم قد تقدم باستقالته من منصبه صباح اليوم الثلاثاء، على خلفية أحداث مواجهة بلغاريا وإنجلترا، ورحب ستيرلينج نجم مانشستر سيتي بذلك القرار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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