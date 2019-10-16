في اليوم العالمي للمرأة الريفية.. المجلس القومي يعزز دورها في التنمية الزراعية

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات بالتهنئة الى المرأة الريفية المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم "العالمى للمرأة الريفية"، وهو اليوم الذى حددته الجمعية العامة فى الخامس عشر من شهر أكتوبر ، تأكيدًا لما تقوم به المرأة الريفية من دور في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر .





ووجهت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام للمرأة الريفية المصرية التى تعمل أكثر من 16 ساعة يوميًا مابين الحقل والمنزل ، فهى العمود الفقرى فى مجتمعها الريفى لها إسهامات ملموسة في تحقيق التنمية الريفية ، فضلًا عن أنها تعد شريكًا أساسيًا فى الاقتصاد الوطنى خاصة فى القطاع الزراعى ، فهى تمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية ولها إسهامات كبيرة فى الانتاج الزراعى واتاحة الأمن الغذائى وإدارة الأراضى والموارد الغذائية وبناء القدرات على التكيف مع المناخ ، و أكدت أن تنمية المجتمع لن تتحقق بالشكل الكامل دون تنمية المرأة الريفية ، مضيفة أنها تحتاج إلى المزيد من الرعاية والإهتمام لادماجها و تعظيم دورها فى مجال التنمية المجتمعية .





وأشارت رئيسة المجلس الى أن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار " دور المرأة والفتاة الريفية في بناء المرونة والصمود لمواجهة تغير المناخ" ، لإبراز الدور الهام الذي تلعبه النساء والفتيات الريفيات في مواجهة أزمة المناخ، مشيرة الى الدور الهام الذى يمكن ان تقوم به المرأة الريفية فى الحد من آثار تغير المناخ لما لديها خبرات ومهارات تمكنها من مساعدة مجتمعاتها فى التكيف مع تغيرات المناخ ، خاصة أنها الأكثر تأثرا بتغيرات المناخ التى تعمق فجوة المساواة بين الجنسين ، لافتة الى الحملة التى أطلقها المجلس تحت عنوان " 17 يوم من النشاط لتمكين المرأة الريفية من اجل تنمية مجتمعاتها” فى عام 2016 تضمنت محور رئيسى لمناقشة “التصدي لتغير المناخ وآثاره” ، كما اهتم المجلس بنشر ثقافة التوعية البيئية والإستثمار البيئي والمشاريع الصغيرة من خلال مجمع بيئي متنقل يضم نماذج تطبيقية لمعظم الأنشطة البيئية مثل وحدات فصل المخلفات من المنبع و نماذج إعادة تدوير المخلفات.





وأوضحت مرسى أن المجلس يولى إهتمامًا كبيرًا بالمرأة الريفية حيث يقدم لها العديد من المشروعات التى تستهدف تمكينها اقتصاديًا واجتماعيا ، وجاء استحداث لجنة "المرأة الريفية" بالمجلس حتى تُعنى بتنمية المرأة الريفية وتمكينها ، كما قام المجلس بتدريب الرائدات الريفيات على طريقة حصاد احترافية لمحصول القطن طويل التيلة وذلك من خلال برامج مطورة لأفضل طرق الزراعة والجنى لمحصول القطن مع فصل الشوائب والحفاظ على نقاء لوزات القطن التى تمثل القيمة المرتفعة لحلج وغزل القطن المطلوبة لرفع الصادرات من الغزل والمنسوجات، و قامت الرائدات بنقل هذه المعرفة للسيدات المزارعات اللاتي يقمن بزراعة وحصد القطن في القرى والنجوع لتعميم الفائدة .





وأوضحت رئيسة المجلس ان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تتضمن محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادى للمرأة ، لافتة الى أن الاستراتيجية تقترح تدخلات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية منها وضع برامج تدريب للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بهدف تحسين إنتاجيتها وفتح مجالات جديدة أمامها ، وتعزيز عمل المرأة في القطاع الزراعي من خلال التوسع في مشروعات تسهل تشغيل النساء في مواقع مختلفة من سلاسل القيمة للإنتاج الزراعي بما في ذلك التصنيع الزراعي؛ إتاحة مصادر للتمويل للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بكل أنشطته لتوسيع دورها فيه.





وأضافت أن المجلس يستعين فى أنشطته بالرائدات الريفيات اللاتي يمثلن اذرع المجلس فى جميع محافظات الجمهورية ، حيث استعان المجلس بهن في تنفيذ عددا من المشروعات منها مشروع " القطن المصرى من الزراعة الى الحصاد"، و في حملات طرق الأبواب التى نفذها المجلس بالقرى والنجوع ، كما تم تدريبهن ورفع وعيهن بحقوقهن القانونية لنقل تلك المعلومات الى السيدات في المحافظات ، فضلًا عن دورات اخرى تستهدف التواصل مع الرائدات بهدف التعرف على مشكلاتهن واحتياجاتهن للنهوض بجمعياتهن وتعزيز دورهن في المجتمع المحلي ، كما قام المجلس بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من القرى وذلك لدراسة وتقييم جودة المنتجات الريفية ومشكلات التسويق التى تقابل الريفيات.





كما نفذ المجلس مشروع قرية واحدة منتج واحد، ونجح في تطوير أربع مشروعات اشتهرت بها القرى والمناطق الريفية ، كذلك اطلق المجلس مشروع الإقراض والإدخار "قدم الخير"من خلال نموذج "مجموعات الادخار والإقراض". للمرأة فى المجتمعات الفقيرة، وبلغ عدد المشروعات المنفذة خلال اربعة سنوات 4000 مشروع بقيمة ادخارية 8 مليون جنيه .



