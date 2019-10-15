الحكومة السورية: مبدأ الجيش هو وحدة الأراضي وحماية الشعب.. فيديو

أكد الدكتور عبد القادر عزوز، مستشار الحكومة السورية، أن العدوان التركي الغادر يمارس أبشع انواع الجرائم الدولية ضد أبناء سوريا الشرفاء.



وأضاف الدكتور عبد القادر عزوز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" أن المذهب العسكري الذي يتبناه الجيش العربي السوري قائم على مبدأ وحدة الأراضي السورية وحماية أبنائها وبالتالي الدولة السورية تجاوزت الانفصال الذي حدث في السنوات الماضية بعقد التفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري.



وأوضح مستشار الحكومة السورية، أنه بسبب هذا العدوان حدث تفاهم بين كل الشعب السوري لمواجهة هذا العدوان التركي وأن مواجهة هذا العدوان ستكون بإدارة وترتيبات عسكرية تشرف عليها القيادة السورية والقوات العسكرية.