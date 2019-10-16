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اقتصاد

خالد حنفي: سياسات الخصخصة تشجع القطاع الخاص للدخول في الاقتصاد العربي بقوة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:03 ص
حنفي
حنفي
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محمد صبيح
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية،أنّ سياسات الخصخصة التي تتبعها الحكومات العربية تشجّع القطاع الخاص على الانخراط بشكل أكبر في الاقتصاد .

أوضح في تصريحات له، أنّ تيسير الاستثمار سيشجّع القطاع الخاص على التوسع الأمر الذي سيكون له تأثير اجتماعي أكبر في القضاء على الفقر والبطالة.

وذكر "حنفي" أن الحكومة المصرية جنت ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تباطأ التضخم، وتقلّص عجز الموازنة، وتحسن أداء السندات المصرية لتصبح من بين الأفضل في العالم بما انعكس إيجابا على أداء الاقتصاد المصري والتى أشاد بها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى إضافة إلى مؤسسات التصنيف الائتماني.

أضاف أن التحديات العالمية الحالية، تستدعي وضع تصور مناسب لنطاق تيسير الاستثمار كأساس للتحليلات التجريبية للتأثير المحتمل لإطار تيسير الاستثمار المتعدد الأطراف، مع أهميّة مشاركة البلدان الأقل نموًا في المناقشات المنظمة.
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