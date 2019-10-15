رامي ربيعة ومحمد مرجان وكشري فى عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور

حرص أحمد كشري، عبد الحميد حسن ميدو، رامي ربيعة، ايهاب على طبيب النادى الاهلى، عادل عبد الرحمن، محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي السابق، على المشاركة فى عزاء والدة علاء عبد الصادق، نجم الأهلى والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلى، المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.





يذكر أن والدة علاء عبد الصادق لاعب النادي الأهلي ومدير الكرة بالنادي السابق توفيت امس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع جثمانها ودفنه بمقابر الاسرة.