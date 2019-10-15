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توك شو

المحبة لا تسقط أبدا .. أحمد موسى: البابا تواضروس وقع في دفتر البرلمان الأوروبي .. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:34 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن البابا تواضروس الثاني، تم استقباله استقبال الرؤساء اليوم في البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أنه تم وضع السجادة الزرقاء وليس الحمراء، والتي يتم وضعها لاستقبال الرؤساء.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه اجتمع مع رئيس البرلمان الأوروبي، الذي استقبله، وتم توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن البابا تواضروس وقع في دفتر حضور الرؤساء والشخصيات الكبيرة الخاص بالبرلمان الأوروبي، وكتب "المحبة لا تسقط أبدا".
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