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مرأة

بعد التحذيرات منه .. كيف تحمى نفسك من مرض الحمى المتصدع؟

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:19 م
بعد التحذيرات منه
بعد التحذيرات منه .. كيف تحمى نفسك من مرض الحمى المتصدع
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اسماء محمد
قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء، أن مرض حمى الوادي المتصدع من الأمراض التى تنتشر بين الانسان والحيوان وهو مرض فيروسي تتشابه أعراضه فى البشر أعراض الكثير من الأمراض الأخرى مثل التهاب السحايا، وحمى الانفلونزا ، المتلازمة العينية وضعف النظر.

وأوضحت "شيرين" أن هذا المرض يصيب المتعاملين مع الحيوان بصورة مباشرة فى المقام الاول لكن فى بعض الأحيان يصاب منهم دون ذلك بالمرض ، فكيف يمكننا حماية أنفسنا فتك مرض حمى الوادى المتصدع.

- ارتداء القفازات وغيرها من الملابس الواقية المناسبة، مع توخي الحرص أثناء لمس الحيوانات المريضة أو أنسجتها، أو أثناء ذبح الحيوانات او التخلص من النافق منها او نواتج الاجهاض .

- تنفيذ برامج الجهات المتخصصة في التخلص من أنواع البعوض والذباب الناقل للمرض ، استعمال الناموسيات المشبَّعة بمبيدات الحشرات، واستعمال طاردات البعوض، وارتداء الملابس الفاتحة الألوان، وتجنُّب التواجد خارج المنازل في أوقات ذروة نشاط البعوض الناقل للمرض.

- الابتعاد عن تناول الألبان أو منتجات ألبان غير معاملة حرارياَ مثل شرب اللبن الغير مبستر دون تسخينه، اما اللحوم اذا تم ذبحها وحفظها بطريقة صحيحة وحدوث التيبس الرمى وطهيها جيدا فلا خوف منها ويمكن تناولها بأمان.

- توخي الحذر عند التعامل مع الأشخاص المصابين في المستشفيات أو دور الرعاية.

- الاهتمام بعلاج الحيوان من الآفات خاصة القراد لأن له دور في نقل الفيروس والاحتفاظ به.

- استعمال المطهرات الحمضية لفعاليتها للقضاء على الفيروس كالفينول وحمض الخليك والكلوروفورم والفورمالين.

- تنفيذ برامج تحصين الحيوانات للتمكن من حمايتها من الإصابة بمرض الحمى المتصدع وأنواع أخرى من المرض.

- تجفيف المستنقعات وأماكن تكاثر البعوض حيث تنتج بيض حامل للفيروس من إناث البعوض المصابة وتسبب العدوى.

- الكشف المختبري السيرولوچي لتحديد الإصابة بالفيروس عند ظهور أعراض مشابهة لأعراض هذا المرض.
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