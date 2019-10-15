Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فتوى تاريخية .. أحمد موسى: الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعا .. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:36 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، أصدر فتوى تاريخية، مشيرا إلى أن المفتي أعلن أن الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعا.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المفتي أكد أن الدين الإسلامي يحرم الانتماء لجماعات تبيح القتل والعنف وسفك الدماء.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور شوقي علام، أكد أن جماعة الإخوان تعتبر من يخرج عنها غير مسلم، مشيرا إلى أن المفتي أكد أن الإخوان يمارسون أفعالا تشوه الإسلام وتنشر الفتن والدمار والخراب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المؤشر العالمي للفتوى تعليقا على حادث معهد الاورام: فتاوى الإخوان والتنظيمات المتطرفة جهاد مزيف يرسخ للقتل‎.. و95% من الخطاب الإفتائي للجماعة الإرهابية ضد فكرة الوطن

ترشيحاتنا

فتوى تاريخية .. أحمد موسى: الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعا .. فيديو

أول سوق حضاري مطابق للمواصفات البيئية في الجيزة.. صور

وفاة شخصين.. الحرائق تمتد من لبنان إلى سوريا.. شاهد

مهزلة.. المدرسون والطلبة يرقصون ويشربون الخمر في المدرسة .. فيديو

مفاجأة.. شحنات مخدرات وأسلحة تصل الموانئ بأسماء وهمية

انقسام حاد .. رأى جماهير الكرة المصرية فى تأجيل قمة الأهلي والزمالك .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

شاهد.. امرأة سيئة الحظ تنام لمدة 8 أشهر متواصلة.. والسبب حالة نادرة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور