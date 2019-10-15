فتوى تاريخية .. أحمد موسى: الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعا .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، أصدر فتوى تاريخية، مشيرا إلى أن المفتي أعلن أن الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعا.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المفتي أكد أن الدين الإسلامي يحرم الانتماء لجماعات تبيح القتل والعنف وسفك الدماء.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور شوقي علام، أكد أن جماعة الإخوان تعتبر من يخرج عنها غير مسلم، مشيرا إلى أن المفتي أكد أن الإخوان يمارسون أفعالا تشوه الإسلام وتنشر الفتن والدمار والخراب.

