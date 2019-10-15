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مرأة

جمبسوت أحمر .. جميلة عوض فى إطلالة غير متوقعة بمهرجان الشارقة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:40 م
جميلة عوض
جميلة عوض
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آية التيجي
ظهرت الفنانة جميلة عوض في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل بإطلالة راقية ومختلفة للغاية، وهو ما جعلها تبهر الحاضرين بإطلالتها

وارتدت جميلة عوضة جمبسيوت باللون الأحمر، وباكمام واسعة وطويلة، وكانت إطلالتها من اكثر الإطلالات المميزة التي ظهرت بها الفنانة جميلة عوضة منذ فترة طويلة، حيث ان اللون الاحمر تناسب معها بشكل كبير.

وقامت جميلة عوض برفع شعرها إلى الأعلى بطريقة بسيطة وناعمة للغاية، و قامت بعمله كحكة بسيطة، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث انها اكتفت بوضع اللون الأحمر كأحمر شفاه فقط.

واختارت جميلة عوض ان تبرز جمال إطلالتها بأختيار قرطين ناعمين باللون الذهبي والأبيض، واختات حقيبة غريبة على شكل بوكس باللون الأبيض ايضا.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
جميلة عوض جميلة عوض
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