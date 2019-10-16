الباز: 8 دول تحاصر تركيا عسكرياً بعد عدوانها على سوريا.. فيديو

قال الاعلامي محمد الباز، إن أردوغان منبوذ بالفعل لأن هناك 8 دول تحاصر تركيا عسكريا بعد العدوان التركي علي سوريا وأن النرويج أول دولة من دول حلف الناتو التي تعلن وقف تصدير شحنات اسلحة جديدة الي تركيا.





وأضاف الإعلامي محمد الباز، خلال برنامجه" 90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" أن ألمانيا لم تصدر أي تصاريح جديدة لجميع المعدات العسكرية التي تصدر إلى تركيا وبريطانيا أعلنت عدم إصدار تراخيص جديدة لصادرات دفاعية لتركيا ومراجعة الصادرات الدفاعية إليها.



