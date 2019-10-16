الباز: 8 دول تحاصر تركيا عسكرياً بعد عدوانها على سوريا.. فيديو

قال الاعلامي محمد الباز، إن أردوغان منبوذ بالفعل لأن هناك 8 دول تحاصر تركيا عسكريا بعد العدوان التركي علي سوريا وأن النرويج أول دولة من دول حلف الناتو التي تعلن وقف تصدير شحنات اسلحة جديدة الي تركيا.
وأضاف الإعلامي محمد الباز، خلال برنامجه" 90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" أن ألمانيا لم تصدر أي تصاريح جديدة لجميع المعدات العسكرية التي تصدر إلى تركيا وبريطانيا أعلنت عدم إصدار تراخيص جديدة لصادرات دفاعية لتركيا ومراجعة الصادرات الدفاعية إليها.
وأوضح "الباز"، أن فرنسا قررت تعليق أي خطط لتصدير مواد حرب إلى تركيا يمكن استخدامها في سياق هذا العدوان، وأن إيطاليا أعلنت تعليق تصدير الأسلحة إلى تركيا وهولندا اعلنت تعليق الاسلحة ومواد الحرب كما أعلنت فنلندا ذلك ايضا وأسبانيا أعلنت حظر بيع الاسلحة الى تركيا ردا علي عدوانها علي سوريا.