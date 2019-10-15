أخبار الحوادث.. محاكمة عادل شكل في البلطجة.. وضبط عصابة استدراج الشواذ من فيس بوك

نشر قسم الحوادث بـ موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع والجرائم المختلفة والمحاكمات.
زعيم التأشيرات المضروبة بشبرا الخيمة: كنت بستغل الشباب في السفر للنصب عليهم
في اخبار الحوادث "اعمل ايه الجريمة منا بشتغل فى إحدى الوظائف وتركتها والحوجة وحشة " بهذه الكلمات بدأ المتهم بالنصب على الشباب وتسفيرهم للخارج بمدينة شبرا الخيمة حديثه خلال التحقيقات التى اجريت معه .. للمزيد اضغط هنا
يستدرجون الشواذ لسرقتهم.. سقوط عصابة العاطلين في الجيزة.. تفاصيل
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، من ضبط عصابة تستدرج الشواذ جنسيا لسرقتهم بالشيخ زايد.. للمزيد اضغط هنا
شاهد.. استخراج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة البصرية مجانا لمدة أسبوع
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه قطاعي الأحوال المدنية والوثائق، باستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق وجوازات السفر وتصاريح العمل، لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءًا من يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، ولمدة أسبوع.. للمزيد اضغط هنا
شاهد.. إحباط تهريب 9 ملايين عبوة مكملات غذائية ومنشطات في ميناء الإسكندرية
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب 7 ملايين عبوة مكملات غذائية و2 مليون قرص أدوية ومنشطات محظورة و600 ألف عبوة مستحضرات تجميل إلى داخل البلاد.. للمزيد اضغط هنا
غدا.. أولى جلسات محاكمة عادل شكل و2 آخرين بتهمة البلطجة
في اخبار الحوادث .. تنظر محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري الرياضي، واثنين آخرين، في اتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة والبلطجة.. للمزيد اضغط هنا
حدث فى الجيزة .. تفاصيل ضبط عصابة استدراج الشواذ من فيس بوك
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه اتفق الاصدقاء الـ 4 على حيلة سريعة لكسب الأموال بدون عناء، وقرروا استقطاب ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يقوم أحد المتهمين بعرض نفسه على الضحية بغرض ممارسة الشذوذ والاستيلاء على متعلقاتهم.. للمزيد اضغط هنا
زعيم التأشيرات المضروبة بشبرا الخيمة: كنت بستغل الشباب في السفر للنصب عليهم
في اخبار الحوادث "اعمل ايه الجريمة منا بشتغل فى إحدى الوظائف وتركتها والحوجة وحشة " بهذه الكلمات بدأ المتهم بالنصب على الشباب وتسفيرهم للخارج بمدينة شبرا الخيمة حديثه خلال التحقيقات التى اجريت معه .. للمزيد اضغط هنا
يستدرجون الشواذ لسرقتهم.. سقوط عصابة العاطلين في الجيزة.. تفاصيل
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، من ضبط عصابة تستدرج الشواذ جنسيا لسرقتهم بالشيخ زايد.. للمزيد اضغط هنا
شاهد.. استخراج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة البصرية مجانا لمدة أسبوع
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه قطاعي الأحوال المدنية والوثائق، باستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق وجوازات السفر وتصاريح العمل، لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءًا من يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، ولمدة أسبوع.. للمزيد اضغط هنا
شاهد.. إحباط تهريب 9 ملايين عبوة مكملات غذائية ومنشطات في ميناء الإسكندرية
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب 7 ملايين عبوة مكملات غذائية و2 مليون قرص أدوية ومنشطات محظورة و600 ألف عبوة مستحضرات تجميل إلى داخل البلاد.. للمزيد اضغط هنا
غدا.. أولى جلسات محاكمة عادل شكل و2 آخرين بتهمة البلطجة
في اخبار الحوادث .. تنظر محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري الرياضي، واثنين آخرين، في اتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة والبلطجة.. للمزيد اضغط هنا
حدث فى الجيزة .. تفاصيل ضبط عصابة استدراج الشواذ من فيس بوك
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه اتفق الاصدقاء الـ 4 على حيلة سريعة لكسب الأموال بدون عناء، وقرروا استقطاب ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يقوم أحد المتهمين بعرض نفسه على الضحية بغرض ممارسة الشذوذ والاستيلاء على متعلقاتهم.. للمزيد اضغط هنا