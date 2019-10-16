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ثقافة

أكتوبر الجاري.. ثقافة أسوان تنظم أسبوعاً ثقافياً للطفل بـ أبو سمبل وكوم أمبو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:34 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتنسيق مع الجهات المعنية تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بكافة بيوت وقصور فرع ثقافة أسوان .

وفى هذا الصدد رصد " صدى البلد " اعتزام فرع ثقافة أسوان بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل لتنظيم أسبوع ثقافى للطفل بمدينة أبو سمبل السياحية وكوم أمبو للأطفال ذوات الموهبة والقدرات الفنية سواء فى "المسرح أو الفنون التشكيلية أو الموسيقى"، وذلك على مرحلتين خلال الفترة من 17 إلى 25 أكتوبر الجارى.

ويأتى ذلك فى إطار إعلان محافظة أسوان عاصمة للثقافة الإفريقية واهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمناطق الحدودية.

من جانبها أوضحت نجوى سيد مدير فرع ثقافة أسوان بأنه ستبدأ المرحلة الأولى بمدينة أبو سمبل وتبدأ من 17 إلى 21 أكتوبر، والمرحلة الثانية بمدينة كوم أمبو تبدأ من 22 إلى 25 أكتوبر .

وأوضحت أنه تقام خلال ذلك 5 ورش "ورش فنون تشكيلية "من وحى المكان" للمدربين الفنانين يحيى حسن، غادة عبد النبى، أميرة سعد، ورش "حلى" المدربة نجوى عبد العزيز، ورش حكى للمدربين إيمان شكت وجيهان سعفان، ورش حرف يدوية "خيامية" للفنان كريم خلف، ورش تصنيع مسرح عرائس للفنان عمرو حمزة وبدرى عبد الغفار.
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