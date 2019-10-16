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برلمان

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على جميع المدارس لهذه الأسباب

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:33 ص
مدارس - أرشفية
مدارس - أرشفية
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حسن رضوان
شدّد حسن السيد عضو مجلس النواب، على أهمية تشديد الرقابة على جميع المدارس الجمهورية، قائلا:" أنا مش عايز موظف يقعد على مكتبه عايز الكل يشتغل".

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من المفترض أن تكون هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على جميع المدارس في كل محافظة، لرفع مستوى المتابعة مما ينتج عنه زيادة في الاهتمام وبيان تقصير أي مدرس عن أداء مهمته التعليمية على أكمل وجهة.

وأشار عضو مجلس النواب، أن هناك مدارس لا تهتم بتدريس الدين سواء كان الدين الإسلامي أو المسيحي ولا تهتم لشرح تاريخ مصر للطلاب، لافتًا إلى أن البيروقراطية تسيطر على عدد كبير منهم ولابد من القضاء عليها نهائيًا.

وأكد النائب أن ترك البيروقراطية وعدم المراقبة هو الذي يدفع الجماعات الارهابية أن تقوم بعمليات خطيرة تضر بسلامة الوطن من خلال فتح مراكز لتدريس الدروس الخصوصية للطلاب وإيهام اولياء الامور بان هذه المدارس صاحبة وعي وفكر مستنير وهي في الاصل صاحبة أفكار متطرفة هدامة.

وأشار حسن السيد، إلى أن هؤلاء الجماعات لديهم أفكار متطرفة ليس من السهل تغييرها، قائلا:" لو قعدنا 10 سنين عشان نغير أفكارهم مفيش نتيجة".

يأتي ذلك بعد تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن المدرسة السورية في مدينة الـ6 من أكتوبر، المتهمة بتعليم الأطفال أفكارًا متطرفة، ليست تابعة للوزارة.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا ومعلومات عن ما يبدو أنها مدرسة سورية، في مدينة السادس من أكتوبر، وقالوا إنها تعلم الأطفال أفكارًا متطرفة.

وأضاف شوقي، في تصريحات على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، أن الوزارة سارعت بالتحقق من الأمر، موضحًا أن هذه "المدرسة" لا تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من قريب أو بعيد، كما أنها "ليست مدرسة" ولكنها مركز للدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن المديرية بالتعاون مع التنمية المحلية ووزارة الداخلية، سيغلقون هذا المكان، لكونه مخالف لقوانين الدولة المصرية، مضيفًا أنه ينتظر تقريرًا مفصلًا من المديرية عن هذا الموضوع للوقوف على كافة تفاصيله، وسيتم إعلانها فور الانتهاء منها.
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