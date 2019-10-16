الباز يكشف عن تفاصيل العقوبات الأمريكية على أردوغان بعد غزو سوريا.. فيديو

قال الاعلامي محمد الباز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن وقف محادثات بشأن التجارة مع تركيا قيمته 100 مليون دولار، وأصدر أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين.



وأشار الاعلامي محمد الباز، خلال برنامجه" 90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" إلى أن دونالد ترامب أكد أنه علي أتم الاستعداد لتدمير اقتصاد تركيا، إذا واصل قادتها هذا الطريق الخطر والمدمر، وأن الضرائب المفروضة علي الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%.



وأضاف محمد الباز أن الرئيس الأمريكي شدد علي ان هذا الهجوم التركي علي شمال شرق سوريا، يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.



وأوضح محمد الباز، أن دونالد ترامب حذر تركيا من تهديد الانجازات الامريكية ضد تنظيم داعش في سوريا، وطالب أنقرة بضمان أمن المدنيين وسائر الاقليات بشمال شرق سوريا.

