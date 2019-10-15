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محافظات

صناع النجاح .. مؤتمر لتأهيل شباب بني سويف لسوق العمل .. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:42 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
نظمت "اكاديمية القائد للتدريب والإستشارات" في بني سويف، المؤتمر الخامس لها بعنوان "صناع النجاح" والذي يهدف الي تحقيق حلم الشباب في الحصول على الوظيفة وتأهيلهم بكافة القدرات لسوق العمل تحت شعار " مادام لديك الرغبة في النجاح" فلا تتاثر باي ظروف اخري وذلك لحرصها على القيمة الجيدة من التدريب وتوظيفه لخدمة المجتمع وذلك بقاعة النادي الاجتماعي ببني سويف.

وبدأ المؤتمر بقراءة القرآن الكريم والترحيب بالحضور ثم فقرة "قوة التدريب في صناع فرص النجاح" الدكتور" أحمد صبرة" مدير الأكاديمية و دارت حول كيفية التدريب يصنع فرص حقيقة في النجاح وليس النجاح ليس فقط الحصول على فرصة عمل إنما يتحقق ذلك بالكثير من التدريبات .

كما قدمت الدكتورة" إيمان زهران" المدير التنفيذي للأكاديمية "كبسولة النجاح" والغرض منها رسائل للشباب بأن النجاح ليس مرتبط باي سن معين ولا بشخص معين والمكان مفتوح للجميع ما دمت ترغب في النجاح.

وفقرة" "سر السعادة" لكل من"عبير تهامي،ضحي أحمد" وهي تدور حول كيفية صنع طريق النجاح وكيف تصنع السعادة من خلال تلك النجاحات وتحقيق رضاء النفس عن كل الأعمال التي تقوم بها،وفقرة "نموذج لقصة نجاح اميره مميش " وهي تروي لنا قصة النجاح، وفقرة المهارات التي يجب معرفتها في اللغة الإنجليزية قبل (2020) للدكتور "خالد بدوي"، الاستاذ بكلية الآداب بجامعة بني سويف وفقرة لغة الإشارة لكل وفقرة" فيزياء النجاح وكيماء الفشل" لكل ،وفقرة "حكاية طموح"وفقرة" نور البيان"،وفقرات فنية غنائية متنوعة من خلال مواهب شابة ،وتكريم ابرز الشخصيات العامة والإعلاميين في المحافظة لدورهم الفعال والمتميز في خدمة المجتمع السويفي.

حضر المؤتمر كل من الدكتور "أحمد صبرة"مدير الأكاديمية، والدكتورة "إيمان زهران" المدير التنفيذي للأكاديمية، و "نجات عبد الله" المدير الإداري للأكاديمية ، وعدد من الشباب، ولفيف من الشخصيات العامة، وقيادات المحافظة، وعدد من مراسلي الصحف والمواقع الإلكترونية ببني سويف .
صناع النجاح .. مؤتمر لتأهيل شباب بني سويف لسوق العمل .. صور
صناع النجاح .. مؤتمر لتأهيل شباب بني سويف لسوق العمل .. صور
صناع النجاح .. مؤتمر لتأهيل شباب بني سويف لسوق العمل .. صور
صناع النجاح .. مؤتمر لتأهيل شباب بني سويف لسوق العمل .. صور
صناع النجاح .. مؤتمر لتأهيل شباب بني سويف لسوق العمل .. صور
صناع النجاح .. مؤتمر لتأهيل شباب بني سويف لسوق العمل .. صور
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