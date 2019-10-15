باحث اقتصادي: مجتمع الاقتصاد العالمي يؤكد ريادة التجربة المصرية.. فيديو

أكد محمد نجم الباحث الاقتصادي أن الحضور المصري باجتماعات صنوق النقد الدولي كانت هامة وكانت بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية مؤكدا أن الاختلاف هذا العام هو حضور رئيس الوزراء المصري.



وأضاف الباحث الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العصمة عبر فضائية cbc أن مجتمع الاقتصاد العالمى يرى أن الدولة المصرية رائدة ومهتمة إنها تقدم نفسها وتجربتها للعالم مشيرا إلى أن المؤسسة الاقتصادية العالمية ترى أن التجربة المصرية رائدة في اقتصاديات العالم.



وتابع الباحث الاقتصادي أن نيجيريا وباكستان وحنوب أفريقيا بها مشاكل اقتصادية مشابهة لما حدثت لمصر في عام 2015 ولكن خبرا الاقتصاد في العالم نصحوا تلك الدول بالسير على نهج التجربة المصرية.



وأشار إلى أن الدين العام كان منذ سنتين وصل إلى 103% وانخفض إلى 90% ومن المتوقع خلال عام 2022 أن يصل إلى 77%.