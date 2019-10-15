رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد داخل الكوافير .. فيديو

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها فيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام



وظهرت رانيا يوسف بالفيديو داخل الكوافير اثناء عمل لوك جديد لها بتصفيف شعرها وقص الاجزاء الامامية من الشعر المنسدلة علي الوجه



ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "حلو جدا" و " قمررر" و "جميلة جدا كالعادة" مخليكي زي الاطفال "تحفة عليكي بجد وشك نور اكتر".