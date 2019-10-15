طفلة 10 سنوات تغرق في الجاكوزي بدبي.. تعرف على التفاصيل

لم يتخيل هذا الأب أن سماحة لطفلته البالغة من العمر 10 سنوات باستخدام الجاكوزي سيكون سببًا فى مقتلها، بعدما علق شعرها بفتحات المياه وظلت تحت المياه حتى لفظت أنفاسها غرقًا.



تعود تفاصيل الحادث المأساوى عندما عثرت السلطات على جثة طفلة أوروبية في حوض الجاكوزي بمنزلها الكائن إمارة دبى، بعدما فشلت فى تحرير شعرها من فتحات المياه، دون أن ينتبه إليها أحد.



وبحسب تحقيقات الشرطة تبين أن الوالدين شعرا بالقلق لعدم سماعهما أى صوت لطفلتهما، وفور تسلل القلق إلى داخلهما، هرعا لمكان الجاكوزى ليجدا منظرًا فى غاية البشاعة حيث استقرت جثتها فى القاع.



من ناحية أخرى تم تسهيل إجراءات نقل جثمان الطفلة غلى بلدها، كما أرسل حوض الجاكوزي إلى مقر المختبر الجنائي لفحصه ومعرفة ماحدث للطفلة.



وتبين أن فتحات الشفط متفاوتة القوة، وأن هناك عيب فى الصناعة سبب دوامات فى المياه شفطت خصلات شعر الطفلة، الأمر الذى دفع العقيد أحمد حميد المري مسئول الشرطة بمطالبة الأهالى بعدم ترك أطفالهم يمارسون السباحة بمفردهم في الأحواض المخصصة لذلك في المنازل حتى لا يكونوا عرضة لمخاطر الغرق، مشددا على أولياء الأمور بعدم التهاون في الوقاية والانتباه للأطفال أثناء تواجدهم في أماكن أحواض الجاكوزي أو السباحة عند الشواطئ.

