هندسة عين شمس تكرم أساتذتها الزائرين

أقامت اليوم كلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ايمن عاشور احتفالا باساتذتها الزائرين، حيث قاموا بإلقاء عدد من المحاضرات بحضور الدكتور مصطفى رفعت ،الدكتور ضياء خليل، الدكتور جمال هاشم، الدكتور غادة بسيوني، ولفيف من رؤساء واساتذة الأقسام العلمية وعدد كبير من طلاب كلية الهندسة.



ألقي البروفيسور حسن عبد الله محاضرة عن المدن الذكية والمدن المستقبلية والبروفسور حسن عبد الله ماجستير الماجستير في القانون، جنغ بفيا فرنسا وهو العميد الحالي جامعة شرق لندن وعضو الفريق الإطاري للتفوق التعليمي في المملكة المتحدة وعميد جامعة إيست لندن ويضطلع بمسؤولية عامة عن التشغيل الأكاديمي الاستراتيجي للجامعة. والعميد السابق لكلية الفنون والتكنولوجيا والابتكار ، وعميد كلية الهندسة المعمارية والحوسبة والهندسة.



كما قام الدكتور الدكتور سمير غزالة بالقاء الضوء علي الاتجاهات المستقبلية للإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسوب في القرن الحادي والعشرين.





كما القي الدكتور ناصر الشيمي محاضرة حول الملاحة بالقصور الذاتي تكنولوجيا أساسية للنظم المستقلة أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية ، وهو زميل كرسي البحوث في كندا، والزميل في الأكاديمية الكندية للهندسة .



وقام الدكتور مجدي سلامة بإلقاء الضوء علي شبكات الطاقة في المستقبل من حيث التوليد وتوزيع النقل والأحمال الذكى وا مجدي سلامة هو استاذ قسم الكهرباء والهندسة بجامعة واترلو. المدير المؤسس لجامعة ووترلد دبي، الإمارات العربية المتحدة.



كما قامت الدكتور هالة نصار بالقاء محاضرة حول الاستوديو العالمي للتصميم ؛ النمو الحضري والتنمية وا. د هالة نصار هي النائبة الثانية لرئيس مجلس المعلمين في هندسة المناظر الطبيعية .



وتناول الدكتور نبيل فؤاد الأستاذ بمعهد فيزياء البناء بجامعة ليبنيز هانوفر في محاضرته كفاءة الطاقة والمحافظة على الطاقة في المباني.



وفي نهاية اليوم قام الدكتور ايمن عاشور عميد الكلية بتكريم الاساتذة الزائرين مع تجديد الاتفاق كونهم استاذ زائر بالكلية والتقاط الصور التذكارية.