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اقتصاد

المالية تستكمل توقيع مذكرة تفاهم مع يورو كلير بواشنطن..اليوم

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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تستكمل وزارة المالية توقيع مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير التي بدأتها فى إبريل الماضي ضمن احتفالية توقيع، فى ضوء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

جاءت هذه الاتفاقية بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي أدت إلى رفع الثقة لدى المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب وسيسهم التسجيل في بنك يورو كلير فى خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية.

ويسهم الاتفاق في فتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية.
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