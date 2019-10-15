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محافظات

3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:42 م
الدكتور عماد كاظم،
الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
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محمود زيدان
أعلن الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم، عن دعم مستشفيات الهيئة بالمحافظة بقيمة 10 ملايين جنيه، وذلك بعد أن جرى حصر احتياجات مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة لصالح رعاية المرضى والمترددين على هذه المستشفيات، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة.

كما وافق رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي على التعاقد مع المراكز الطبية المتخصصة داخل نطاق مركز ومدينة فوه لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين من التأمين الصحي في حال عدم وجود هذه الخدمات بمستشفى التأمين الصحي بفوه .

وقال كاظم، إنه سيتم تنفيذ ذلك عقب التأكد من كفاءة هذه المنشآت الطبية الخاصة من ناحية مكافحة العدوى والجودة الصحية وتطابق كافة شروط وزارة الصحة، وذلك لحين رفع كفاءة مستشفى فوه للتأمين الصحي لصالح تقديم الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين.

وقرّر الدكتور عصام كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، صرف شهر مكافأة للأطباء والتمريض والعاملين بالتأمين الصحي بفرع كفر الشيخ لجهودهم المتميزة في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، وذلك خلال زيارته، اليوم، لافتتاح عدد من المنشآت الطبية بمستشفى العبور للتأمين الصحي.

ومن جانبه، قدم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ خالص الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد فرج قاسم، رئيس فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، والدكتور عصام الدين عبد الخالق، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي السابق بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب في الاستجابة لطلبات المواطنين، وجميع الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالتأمين الصحي بالمحافظة، لجهودهم في النهوض بالخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء شكري الجندي والدكتور خالد الهلالي، والمحاسب فتحي الشرقاوي، والدكتور عمرو دوير، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة، والدكتور محمد كمال بسام، مدير عام مستشفى العبور بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.
3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ
3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ
3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ
3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ
3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ
3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ
3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ
3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ
3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ
3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ
3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ
3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ
3 أخبار سارة لرئيس هيئة التأمين الصحي خلال زيارته لـ كفر الشيخ
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