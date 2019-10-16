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اقتصاد

وليد عباس: 95 طلباً من المطورين للحصول على أراضٍ بـ آلية الطرح الجديدة بمدينة أكتوبر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:02 ص
صدى البلد
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زينب أبو الخير
كشف الدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تلقت 95 طلبًا من مطورين عقاريين للحصول على أراضٍ بـ آلية الطرح الجديدة فى مدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مدينة السادس من اكتوبر من المدن التى تلقى اقبالا من المطورين، مقارنة بـ 35 مدينة أخرى معروض بها أراض، حيث يوجد إقبال على جميع المدن المطروحة.

وأوضح أن الهيئة تلقت 1200 طلب من المطورين العقاريين للحصول على أراض بـ 35 مدينة، وكانت أكثر المدن التى شهدت إقبالا كبيرا مدينة القاهرة الجديدة بإجمالى عدد طلبات 230 طلبا، وجارى دراسة هذه الطلبات للإعلان عن المطورين الفائزين بالحصول على أراض بآلية الطرح الجديدة، حيث يتم اختيار المطورين وفقا للعديد من الضوابط أبرزها الملاءة المالية والفترة الزمنية التى يتم فيها تنفيذ المشروع.

وأوضح أن الهيئة تسعى جاهدة لإزالة كافة العقبات أمام المطورين سواء كان لكبار المطورين أو صغار المطورين، حيث انهت المجتمعات العمرانية على ندرة الاراضى التى كان يعانى منها المطورين، حيث تقوم الهيئة بترفيق كم هائل من الأراضى لطرح أكبر كم منها.

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