تعرف على حجم الأضرار التي خلفتها حرائق لبنان .. فيديو

أكد رفيق شلالا المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية أن لبنان شهدت يوم أسود بسبب الحرائق الكبيرة التي حدثت في عدد من المناطق مؤكدا أن بعض الحرائق توقفت إلا أن هناك بعض الحرائق لا تزال موجودة ومشتعلة.



وأضاف المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن المطر هطل مساء اليوم وساهم في إنخفاض الحرائق مشيرا إلى أن هناك حالة وفاه واحدة من الدفاع المدني وأيضا بعض الجرحى وبعض الإصابات بحالات إغماء.



وتابع المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية أن هناك عدد من الأضرار المادية الجسيمة التي حدثت في مركز للأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة ولكنه تم إجلائهم قبل أن تقضي النيران على المركز وحرائق في جبال لبنان.



وأشار المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية أن التقارير قد أكدت على النيران انحسرت نسبيا ببعض المناطق إلا أن المناطق التي بها أشجار تساهم في زيادة النيران وع الأسف لبنان غير مجهز لأطفاء مثل هذا النوه من الحرائق وقام عدد من الدول الشقيقة كالأردن واليونان وقبرص وأرسلوا طائرات مخصصة للإطفاء.