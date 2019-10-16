Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين فى معسكر مفتوح

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:03 ص
منتخب الشباب بقيادة
منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين
Advertisements
يسري غازي
يدخل المنتخب الوطني للشباب مواليد ٢٠٠١ معسكرا مفتوحا لمدة ٩ ايام اعتبارا من يوم ٢٠ حتى ٢٩ من شهر أكتوبر الجارى يلعب خلاله خمس مباريات وديه مع فرق اندية القسم الثانى .

وقرر ربيع ياسين المدير الفنى للفريق تقسيم اللاعبين الى مجموعتين الاولى تلعب ثلاث مباريات ايام ٢٣ و٢٦ و٢٩ أما المجموعة الثانية تلعب مباراتين يومى ٢٤ و٢٧ ويجرى ربيع ياسين المدير الفنى مفاوضات مع الانديه لتحديد اطراف المباريات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمعة مشهور: السكة الحديد تستعد للموسم الجديد.. ومعسكر مغلق بالإسماعيلية

غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه الرجاء في ثاني وديات معسكر الإسكندرية

المنيا يخوض 6 مباريات ودية استعدادًا للدوري الممتاز لكرة الطائرة

استدعاء 5 لاعبين من الأهلي لمنتخب شباب 2001

صالات المنيا يواجه الدرب الأحمر في أولى وديات معسكره بالقاهرة اليوم

ترشيحاتنا

اخبار الفن .. شيرين عبد الوهاب تعتزل السوشيال ميديا.. مقارنة ياسمين صبري بـ سيد معوض.. حقيقة وفاة كاظم الساهر

كيف تخطى اتحاد الكرة أزمة مباراة القمة.. تفاصيل

رسميًا .. ريال مدريد يكشف حجم إصابة لوكا مودريتش

اخبار الرياضة..عبدالله السعيد يتحدث عن الأهلي..قرار عاجل بخصوص موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

علامات السحر والحسد .. الإفتاء توضح روشتة علاجية للأمراض غير العضوية.. فيديو

شاهد.. المساجد في لبنان تطالب المواطنين الاحتماء بها من الحرائق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

شاهد.. امرأة سيئة الحظ تنام لمدة 8 أشهر متواصلة.. والسبب حالة نادرة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور