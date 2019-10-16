منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين فى معسكر مفتوح

يدخل المنتخب الوطني للشباب مواليد ٢٠٠١ معسكرا مفتوحا لمدة ٩ ايام اعتبارا من يوم ٢٠ حتى ٢٩ من شهر أكتوبر الجارى يلعب خلاله خمس مباريات وديه مع فرق اندية القسم الثانى .



وقرر ربيع ياسين المدير الفنى للفريق تقسيم اللاعبين الى مجموعتين الاولى تلعب ثلاث مباريات ايام ٢٣ و٢٦ و٢٩ أما المجموعة الثانية تلعب مباراتين يومى ٢٤ و٢٧ ويجرى ربيع ياسين المدير الفنى مفاوضات مع الانديه لتحديد اطراف المباريات.