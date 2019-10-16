660 طلبا وشكوى خلال عام .. محافظ أسوان: متابعة تنفيذ حل مشاكل المواطنين

تحرص الأجهزة التنفيذية في أسوان على سرعة الاستجابة للمواطنين في اللقاء الجماهيرى الأسبوعى للمحافظ بالمواطنين والذى استمع فيه لشكوى ومطالب ٣٠ مواطنا ومواطنة بحضور مديري التضامن الاجتماعى، والصحة، والتربية والتعليم، والزراعة .



وأعطى المحافظ اللواء أحمد إبراهيم توجيهاته للمسئولين بسرعة إخلاء مبنى الكلى الصناعى الواقع بنطاق مستشفى السباعية المركزى لحماية أرواح المرضى والمترددين على المستشفى نظرًا لأنه آيل للسقوط طبقًا للتقارير الهندسية والتى توصى بإخلائه بسبب وجود تشققات طولية وعرضية فى المبنى .



وشدد المحافظ على نقل قسم الغسيل الكلوى إلى دوريين بالمبنى الرئيسى لمستشفى وخاصة أنه يضم 19 ماكينة غسيل كلوى تخدم أكثر من 70 مريضا، بجانب تخصيص جزء منه لـ 3 فصول تمريض تضم 109 طلاب وطالبة .



مشكلات التعليم



وقد كلف اللواء أحمد إبراهيم مدير عام التربية والتعليم بتشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة متخصصة تتضمن بيان بالكثافات الطلابية بالمدرسة التجارية بكوم أمبو وبفصولها الملحقة ، بجانب حصر لنسب ومعدلات الإقبال على المدرسة وذلك تمهيدًا لرفعها لوزارة التربية والتعليم لدراسة طلب أهالى كوم أمبو بزيادة عدد الفصول التجارية الملحقة لتغطى مختلف قرى المركز بالشكل المطلوب ، بالإضافة إلى سرعة بحث ودراسة ١١ طلبا يتعلق بالنقل والندب والتظلم وغيرها من الطلبات الخاصة بالشئون الإدارية والقانونية والتنفيذية المتصلة بالمعلمين والطلاب وتلبيتها على الوجه الأكمل .



ووجه المحافظ مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بدراسة طلب أهالى قرية العلاقى بنصر النوبة باستغلال المساحة الفضاء بجوار المدرسة الابتدائية بالقرية فى إنشاء مدرسة للغات سوف تساهم فى خدمة قرى شمال المركز بإجمالى ١٧ قرية .



وأمر محافظ أسوان بتشكيل لجنة فنية تضم كافة الجهات المعنية للقيام بالمعاينة الميدانية لشكوى أولياء أمور طلاب مدرسة اللغات المتميزة بصحارى وتضررهم من وجود العديد من المشكلات التى تعانى منها المدرسة والمتعلقة بالمرافق والأجهزة والحالة الإنشائية للمدرسة .



مساعدات مالية



وكلف مدير عام التضامن الإجتماعى بدراسة تقديم المساعدات المالية وتوفير معاشات تكافل وكرامة وتضامن إجتماعى لـ ٩ مواطنين، بجانب التنسيق مع مسئولى المؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم الدعم المادى لـ ٥ مواطنين أخرين وذلك بعد إجراء الدراسة والبحث الإجتماعى اللازم للتأكد من إستحقاقهم لهذه الإعانات ، مع قيام مدير عام الصحة بدراسة توفير علاج على نفقة الدولة لـ ٣ من الحالات المرضية بعد توقيع الفحص والكشف الطبى وإستيفاء كافة المستندات اللازمة مراعاة لظروفها الاجتماعية والأسرية .



ووجه أحمد إبراهيم رئيس مدينة ومركز أسوان بسرعة القيام بمعاينة أحد المنازل بنجع الحجاب شرق بقرية أبو الريش والذى يتضرر صاحبه من تسرب المياه وتأثيرها السلبى على الحالة الإنشائية للمنزل وذلك لمعرفة أسباب هذا التسرب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها لحماية المنزل وحفاظًا على أرواح المقيمين فيه .





وأشار المحافظ إلى أن إجمالى المشاكل والمطالب التى تم إستعراضها وبحثها مع خلال اللقاء الأسبوعى مع المواطنين بداية العام الحالى وحتى الآن بلغت حوالى ٦٦٠ طلبا وشكوى متنوعة منها ١٩٥ طلبا للحصول على مساعدات مالية و٨٥ طلبا لتنفيذ مشاريع صغيرة ، بجانب 75 طلبا يختص بمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء .



بالإضافة إلى ٦٥ طلبا يختص بشئون التربية والتعليم ، و٥٠ طلبا للعلاج على نفقة الدولة ، و٢٠ طلبا للحصول على سكن ( إيواء عاجل )، علاوة على ١٧٠ طلبا يختص بالمحليات وتشغيل الشباب وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .



وأكمل المحافظ بأنه لن يسمح بأى تقاعس أو إهمال فى متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة فى هذه اللقاءات لحل المشاكل وتلبية مطالب المواطنين بالشكل المطلوب .

