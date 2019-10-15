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محمد عبد الوهاب: أجرينا 88 عملية زراعة كبد العام الماضي في جامعة المنصورة .. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:27 م
زراعة الكبد
زراعة الكبد
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد في جامعة المنصورة، إنه خلال التسعينات سافر إلى إنجلترا للتعرف على طرق زراعة الكبد وكانوا يقومون بزراعة الكبد من ميت إلى حي، مضيفا:" عندما عدت إلى مصر طرحت الفكرة ولكن أساتذتي قالوا لي ان الأمر مستحيل تطبيقه".

وأضاف عبد الوهاب في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" استئصال اورام الكبد أمر غير مجدي في ظل وجود فيروس سي وكنا نعاني من فشل كبدي ضخم وكان من الضروري البدء في تطبيق زراعة الكبد في مصر".

وتابع محمد عبد الوهاب:" في عام 2003 بدأنا في تكوين فريق عمل متكامل من اجل تطبيق زراعة الكبد في مصر وتم بناء الفريق على أسس علمية وأخلاقية وخبرات في زراعة الكبد".

وأكمل عبد الوهاب:" في عام 2004 بدأنا إجراء عمليات زراعة الكبد وفي الفترة من 2004 وحتى 2007 تم إجراء 30 حالة بمعدل 7 حالات في السنة، ووصلنا في العام الماضي إلى إجراء 88 حالة زراعة كبد في السنة بمتوسط حالتين في الأسبوع ".
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