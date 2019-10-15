اهم الاخبار.. أعراض حمى الوادي المتصدع.. مدبولي ونائب ترامب يبحثان أزمة سد النهضة.. عبدالله السعيد يتحدث عن الأهلي

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
البيطريين .. فقدان ذاكرة وهلوسة .. و للإنسان أعراض إصابة حمى الوادي المتصدع
في اهم الاخبار أنه قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء، ان حمى الوادي المتصدع (Rift Valley Fever )، هي مرض حيواني فيروسي يصيب الحيوانات كالمواشي والجمال والأغنام والماعز لكنه اكثر انتشارا في الاغنام في المقام الأول ، ويمكن أن يصيب البشر أيضًا، و تم اكتشافه في منطقة الوادي المتصدع بكينيا عام 1913 وظهر في مصر عام 1970، 1980، وعاود الظهور عام 1993 وتم القضاء عليه .. للمزيد اضغط هنا
خلال زيارته واشنطن .. مدبولى يستقبل ريك بيرى وزير الطاقة الأمريكي
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، ريك بيرى، وزير الطاقة الأمريكي، خلال زيارته واشنطن، وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والسفير ياسر رضا سفير مصر فى واشنطن.. للمزيد اضغط هنا
وزير الطاقة الأمريكي: سنستمر في تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار بـ مصر
وجاء بـ اهم الاخبار أنه أكد ريك بيرى، وزير الطاقة الأمريكي، أنه سيستمر فى تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار فى مصر، مضيفًا أنه على المستوى الشخصي يتطلع لزيارة البلد ذى التاريخ العظيم مصر مجددًا، وأنه بعد زيارته الأخيرة لمصر قام بمشاهدة عدة أفلام وثائقية عن تاريخ الفراعنة وحضارتهم التي أبهرت العالم.. للمزيد اضغط هنا
بحثا تطورات سد النهضة.. رئيس الوزراء لـ نائب ترامب: مياه النيل قضية حياة للمصريين
وفي اهم الاخبار أنه التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، وحضر اللقاء، ياسر رضا، سفير مصر فى واشنطن.. للمزيد اضغط هنا
حدث فى الجيزة .. تفاصيل ضبط عصابة استدراج الشواذ من فيس بوك
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه اتفق الاصدقاء الـ 4 على حيلة سريعة لكسب الأموال بدون عناء، وقرروا استقطاب ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يقوم أحد المتهمين بعرض نفسه على الضحية بغرض ممارسة الشذوذ والاستيلاء على متعلقاتهم.. للمزيد اضغط هنا
نجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه حرص، حسين السيد، مصطفى شوبير، سعد سمير، محمد هانى لاعبى الاهلى، فتحى مبروك، سيد عبد الحفيظ، محمد يوسف، محمد فضل، عبد الظاهر السقا، محمد فضل، خالد لطيف، على المشاركة فى عزاء والدة علاء عبد الصادق، نجم الأهلى والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلى، المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.. للمزيد اضغط هنا
عبدالله السعيد يتحدث عن الأهلي.. شاهد ماذا قال؟
وجاء بـ اهم الاخبار أنه تحدث عبد الله السعيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ولاعب الأهلي السابق، عن كواليس أيامه الأولى بعد انضمامه إلي القلعة الحمراء، ولعبه في مركز غير مركزه.. للمزيد اضغط هنا
رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد داخل الكوافير .. فيديو
وفي اهم الاخبار أنه شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها فيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.. للمزيد اضغط هنا
حكم إخراج مال بدلا من قضاء صيام رمضان .. الإفتاء توضح
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل فيمن أفطر أيامًا في رمضان بسبب عذر كمرض أو أفطرت بسبب حيض، أن يقضي ما فاته فقط دون الكفارة.. للمزيد اضغط هنا
الزرقا .. مدينة تاريخية على أرض مصرية
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن الزرقا، هي مدينة محافظة دمياط ، وتقع في الجنوب، وهي مدينة منذ عام 1975م، ومركز منذ عام 1978م، وبلغ عدد سكانها 17741 نسمة حسب تقديرات ، منهم 8952 ذكور و 8789 إناث وهي عاصمة مركز الزرقا.. للمزيد اضغط هنا
وزير قطاع الأعمال يعرض 5 مشروعات كبرى على المستثمرين بالخارج في مصر تستطيع
وفي اهم الاخبار أنه قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارة قطاع الأعمال جزء من المال العام تبلغ عدد الشركات التابعة لها 227 شركة في حوالي 12 صناعة مختلفة.. للمزيد اضغط هنا
مستثمرو مصر بالخارج يوقعون وثيقة النجاح مصحوبة بتكريم الهجرة والتخطيط
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه تستمر فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" في يومه الأول، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وشهد حضورًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالداخل والخارج.. للمزيد اضغط هنا
السعيد : مصر استطاعت الوصول للتخطيط الشامل برؤية سياسية قوية وشعب لا يعرف المستحيل
وجاء بـ اهم الاخبار أنه قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن ما تم في مصر خلال الأربع السنوات الماضية تعتبر قصة قصيرة في عمر التنمية في الدولة، تطلبت منا عملا جادا تحت قيادة جريئة وقوية.. للمزيد اضغط هنا
هالة السعيد:70 % من دعم الطاقة كان يذهب للفئات العليا في المجتمع
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه رحبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بالحضور في النسخة الخامسة من سلسلة مصر تستطيع، مقدمة التهنئة لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على سلسلة مصر تستطيع.. للمزيد اضغط هنا
وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 1016 مصنعا بالعاشر من رمضان باستثمارات 3 مليارات جنيه
وفي اهم الاخبار أنه أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 1016 مصنعًا بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالى استثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه، وإنتاج سنوى متوقع 8 مليارات جنيه، وستوفر 87 ألف فرصة عمل، كما أنه تم تخصيص 340 مصنعًا بمساحات تتراوح بين 2500 و43000 م2.. للمزيد اضغط هنا
نبيلة مكرم: القيادة السياسية دعمت جميع الورش التحضرية لمؤتمر مصر تستطيع..صور
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن القيادة الرئيسية قامت بدعم جميع ورش العمل التحضرية لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية مؤكدا على تأكيد القيادة السياسية زيارة جميع المستثمرين المصريين بالخارج لمناطق الاستثمارية الجديدة .. للمزيد اضغط هنا
البيطريين .. فقدان ذاكرة وهلوسة .. و للإنسان أعراض إصابة حمى الوادي المتصدع
في اهم الاخبار أنه قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء، ان حمى الوادي المتصدع (Rift Valley Fever )، هي مرض حيواني فيروسي يصيب الحيوانات كالمواشي والجمال والأغنام والماعز لكنه اكثر انتشارا في الاغنام في المقام الأول ، ويمكن أن يصيب البشر أيضًا، و تم اكتشافه في منطقة الوادي المتصدع بكينيا عام 1913 وظهر في مصر عام 1970، 1980، وعاود الظهور عام 1993 وتم القضاء عليه .. للمزيد اضغط هنا
خلال زيارته واشنطن .. مدبولى يستقبل ريك بيرى وزير الطاقة الأمريكي
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، ريك بيرى، وزير الطاقة الأمريكي، خلال زيارته واشنطن، وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والسفير ياسر رضا سفير مصر فى واشنطن.. للمزيد اضغط هنا
وزير الطاقة الأمريكي: سنستمر في تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار بـ مصر
وجاء بـ اهم الاخبار أنه أكد ريك بيرى، وزير الطاقة الأمريكي، أنه سيستمر فى تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار فى مصر، مضيفًا أنه على المستوى الشخصي يتطلع لزيارة البلد ذى التاريخ العظيم مصر مجددًا، وأنه بعد زيارته الأخيرة لمصر قام بمشاهدة عدة أفلام وثائقية عن تاريخ الفراعنة وحضارتهم التي أبهرت العالم.. للمزيد اضغط هنا
بحثا تطورات سد النهضة.. رئيس الوزراء لـ نائب ترامب: مياه النيل قضية حياة للمصريين
وفي اهم الاخبار أنه التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، وحضر اللقاء، ياسر رضا، سفير مصر فى واشنطن.. للمزيد اضغط هنا
حدث فى الجيزة .. تفاصيل ضبط عصابة استدراج الشواذ من فيس بوك
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه اتفق الاصدقاء الـ 4 على حيلة سريعة لكسب الأموال بدون عناء، وقرروا استقطاب ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يقوم أحد المتهمين بعرض نفسه على الضحية بغرض ممارسة الشذوذ والاستيلاء على متعلقاتهم.. للمزيد اضغط هنا
نجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه حرص، حسين السيد، مصطفى شوبير، سعد سمير، محمد هانى لاعبى الاهلى، فتحى مبروك، سيد عبد الحفيظ، محمد يوسف، محمد فضل، عبد الظاهر السقا، محمد فضل، خالد لطيف، على المشاركة فى عزاء والدة علاء عبد الصادق، نجم الأهلى والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلى، المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.. للمزيد اضغط هنا
عبدالله السعيد يتحدث عن الأهلي.. شاهد ماذا قال؟
وجاء بـ اهم الاخبار أنه تحدث عبد الله السعيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ولاعب الأهلي السابق، عن كواليس أيامه الأولى بعد انضمامه إلي القلعة الحمراء، ولعبه في مركز غير مركزه.. للمزيد اضغط هنا
رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد داخل الكوافير .. فيديو
وفي اهم الاخبار أنه شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها فيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.. للمزيد اضغط هنا
حكم إخراج مال بدلا من قضاء صيام رمضان .. الإفتاء توضح
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل فيمن أفطر أيامًا في رمضان بسبب عذر كمرض أو أفطرت بسبب حيض، أن يقضي ما فاته فقط دون الكفارة.. للمزيد اضغط هنا
الزرقا .. مدينة تاريخية على أرض مصرية
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن الزرقا، هي مدينة محافظة دمياط ، وتقع في الجنوب، وهي مدينة منذ عام 1975م، ومركز منذ عام 1978م، وبلغ عدد سكانها 17741 نسمة حسب تقديرات ، منهم 8952 ذكور و 8789 إناث وهي عاصمة مركز الزرقا.. للمزيد اضغط هنا
وزير قطاع الأعمال يعرض 5 مشروعات كبرى على المستثمرين بالخارج في مصر تستطيع
وفي اهم الاخبار أنه قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارة قطاع الأعمال جزء من المال العام تبلغ عدد الشركات التابعة لها 227 شركة في حوالي 12 صناعة مختلفة.. للمزيد اضغط هنا
مستثمرو مصر بالخارج يوقعون وثيقة النجاح مصحوبة بتكريم الهجرة والتخطيط
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه تستمر فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" في يومه الأول، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وشهد حضورًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالداخل والخارج.. للمزيد اضغط هنا
السعيد : مصر استطاعت الوصول للتخطيط الشامل برؤية سياسية قوية وشعب لا يعرف المستحيل
وجاء بـ اهم الاخبار أنه قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن ما تم في مصر خلال الأربع السنوات الماضية تعتبر قصة قصيرة في عمر التنمية في الدولة، تطلبت منا عملا جادا تحت قيادة جريئة وقوية.. للمزيد اضغط هنا
هالة السعيد:70 % من دعم الطاقة كان يذهب للفئات العليا في المجتمع
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه رحبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بالحضور في النسخة الخامسة من سلسلة مصر تستطيع، مقدمة التهنئة لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على سلسلة مصر تستطيع.. للمزيد اضغط هنا
وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 1016 مصنعا بالعاشر من رمضان باستثمارات 3 مليارات جنيه
وفي اهم الاخبار أنه أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 1016 مصنعًا بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالى استثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه، وإنتاج سنوى متوقع 8 مليارات جنيه، وستوفر 87 ألف فرصة عمل، كما أنه تم تخصيص 340 مصنعًا بمساحات تتراوح بين 2500 و43000 م2.. للمزيد اضغط هنا
نبيلة مكرم: القيادة السياسية دعمت جميع الورش التحضرية لمؤتمر مصر تستطيع..صور
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن القيادة الرئيسية قامت بدعم جميع ورش العمل التحضرية لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية مؤكدا على تأكيد القيادة السياسية زيارة جميع المستثمرين المصريين بالخارج لمناطق الاستثمارية الجديدة .. للمزيد اضغط هنا