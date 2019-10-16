المكتب الفني للمركزي للتعمير يكشف عن أهم مشروعات الجهاز.. فيديو

أكد المهندس عمرو عبد الهادي رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير أن الجهاز يتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤكدا أنه يعمل بجميع مجالات التنمية العمرانية ويدعم المشروعات القومية من الطرق الرئيسية والحيوية.





وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير خلال وجوده ضيفا ببرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن الجهاز قام بتنفيذ عدد من الطرق الهامة على رأسها "الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى " إضافة إلى أنه نفذ القوس الجنوبي لطريق الدائري الإقليمي بطول 173 كيلو متر من طريق السويس شرقا حتى طريق الواحات غربا.



