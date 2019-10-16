احذر.. مدخنو الحشيش يعرضون زوجاتهم للخطر

لا يتوقف أمر التدخين والحد منه ومنعه على السيدات الحوامل فقط بل يجب أن يتخذ الرجال هذه الخطوة أيضًا أثناء فترة حمل زوجاتهم، كي لا يجلبون الضرر لأطفالهم المستقرون في أرحام زوجاتهم.





فقد تشير دراسة جديدة إلى أن على الرجال قد أخذ استراحة من تدخين السجائر والأنواع الأخرى من المدخانات كالحشيش كي يتم حمل زوجاتهن على خير، وحضور الأطفال إلى الدنيا أصحاء اكثر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ووجد الباحثون في جامعة بوسطن أن زوجات الرجال الذين استخدموا الحشيش أكثر من مرة واحدة في الأسبوع قبل الحمل كانا عرضة لخطر الإجهاض مرتين.





ولكن طالما أن الرجال أبقوا على استخدام الحشيش لأقل من مرة واحدة في الأسبوع ، يبدو أنه لا يوجد أي خطر إضافي على حمل زوجاتهم.



