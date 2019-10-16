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مرأة

احذر.. مدخنو الحشيش يعرضون زوجاتهم للخطر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لا يتوقف أمر التدخين والحد منه ومنعه على السيدات الحوامل فقط بل يجب أن يتخذ الرجال هذه الخطوة أيضًا أثناء فترة حمل زوجاتهم، كي لا يجلبون الضرر لأطفالهم المستقرون في أرحام زوجاتهم.

فقد تشير دراسة جديدة إلى أن على الرجال قد أخذ استراحة من تدخين السجائر والأنواع الأخرى من المدخانات كالحشيش كي يتم حمل زوجاتهن على خير، وحضور الأطفال إلى الدنيا أصحاء اكثر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

ووجد الباحثون في جامعة بوسطن أن زوجات الرجال الذين استخدموا الحشيش أكثر من مرة واحدة في الأسبوع قبل الحمل كانا عرضة لخطر الإجهاض مرتين.

ولكن طالما أن الرجال أبقوا على استخدام الحشيش لأقل من مرة واحدة في الأسبوع ، يبدو أنه لا يوجد أي خطر إضافي على حمل زوجاتهم.

لا يزال العلماء في المراحل المبكرة من العمل لمعرفة كيف يؤثر الحشيش على خصوبة الجنين وتطوره ، وقد نظرت الدراسة الجديدة فقط في ارتباط ، وليس في كيفية تعطل الحشيش الحمل ، لكن قد يكون من المفيد التفكير في الأزواج الذين يحاولون تكوين عائلة. 
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