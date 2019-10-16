افتتاح تطوير 11 غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس .. السبت





تفتتح جامعة عين شمس يوم السبت المقبل الموافق ١٩ من أكتوبر الجاري، تطوير ١١ غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش الجامعي، وذلك في تمام الواحدة ظهرا بمركز التدريب بكلية الطب



وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.



ومن المقرر عقد لقاء صحفي قبيل الافتتاحات يتضمن نقل حي للافتتاح من داخل غرف العمليات.



ويشهد الافتتاحات السادة نواب رئيس الجامعة و إ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية و أ.د. أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب و السادة مديري المستشفيات المختلفة و لفيف من الأطباء و المتخصصين و المهتمين بالشأن الطبي.