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ثقافة

أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:25 م
بطال نصر أكتوبر في
بطال نصر أكتوبر في كلية أثار جامعة القاهرة
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علاء المنياوي
نظمت كلية الأثار جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء ندوة في إطار إحتفالها بذكرى نصر أكتوبر المجيد،بحضور الدكتور جمعة عبد المقصود عميد الكلية، والدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة.

الندوة شهدت حضور عدد كبير من أساتذة الكلية وطلابها،حيث إسترجع أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة ذكريات إنتصارات وبطولات الجيش المصري العظيم على أرض سيناء.

وتماشيا مع الحدث الذي يمثل مصدر فخر للمصريين جميعا،بدأت الندوة بعزف السلام الوطني،وتبع ذلك الوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن،ورحبت د.هبة نوح بأبطال حرب أكتوبر نيابة عن الدكتور عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وخلال الندوة تحدث اللواء فؤاد فيود أحد أبطال حرب أكتوبر عن بسالة وشجاعة الجندي المصري في الحرب،وكيف استطاع أن يعبر أصعب مانع مائي في التاريخ وكذلك تدمير خط بارليف.

كما شدد علي أن مصر قدرة دوما علي تحدي وتخطي الصعاب مهما كانت،وذلك بفضل أبنائها من مختلف الطوائف،وجيشها الذي يحميها بعقيدة راسخة قوامها حب الوطن.
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
أبطال نصر أكتوبر يستعيدون ذكرياتهم في كلية أثار جامعة القاهرة..صور
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