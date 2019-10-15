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مرأة

بالكاجول.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة داخل غرفة ملابسها

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:48 م
آية التيجي
نشرت الفنانة منة فضالي صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت منة فضالي بإطلالة كاجول أنيقة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر التعليقات.

وارتدت منة فضالي بادي باللون الأبيض، وببنطال جينز باللون الأزرق، وأكملت إطلالتها بحزام باللون الأسود بتوكة من المنتصف باللون الذهبي.

وتركت منة فضالي شعرها منسدلا بطريقة انسيابية، وناعمة، فيما أبرزت جمال ملامحها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر مع الماسكرا، وقامت باختيار اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

وأكملت منة فضالي إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات، حيث اختارت ساعة يد باللون الفضي، مع بعض الأساور، والحظاظات بألوان الأسود والفضي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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