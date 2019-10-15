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سيارات

من 30 إلى 50 ألف جنيه.. خفض أسعار شيفروليه ماليبو 2019 الجديدة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
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كريم عاطف
أعلنت شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصري للعلامة التجارية شيفروليه في مصر، عن تخفيض أسعار ماليبو 2019 الجديدة التي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية السيدان بقيمة تتراوح بين 30 ألفا إلى 50 ألف جنيه على الثلاث فئات.

وأوضحت الشركة أن سعر السيارة ماليبو انخفض بقيمة 30 ألف جنيه على الفئة الأولى ليصل سعرها إلى 390 ألف جنيه والفئة الثانية انخفضت بقيمة 40 ألف جنيه لتصبح 420 ألف جنيه أما الفئة الأعلى تجهيزا فحصلت على تخفيض 50 ألف جنيه ليصل سعرها إلى 450 ألف جنيه مصري.

يذكر أن شيفروليه ماليبو يتم تجميعها في ثلاث دول هي كوريا والمكسيك وكندا وتتوفر في السوق المصري بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قوة 163 حصانا وأقصى عزم دوران 250 نيوتن. متر ويتصل بصندوق تروس أوتوماتيكي 6 سرعات وسعة خزان الوقود 61 لترا.

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