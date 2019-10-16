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محافظات

طوارئ في الإسكندرية بعد الاشتباه بإصابة طالبة بالالتهاب السحائي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
الالتهاب السحائي
الالتهاب السحائي
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أحمد عبد العزيز
يصيب الالتهاب السحائي غلاف الدماغ أو الأغشية المخاطية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي "السحايا"، وينتج عن الإصابة بفيروس أو جرثومة المكورة السحائية.

وظهر اشتباه في حالة بإصابتها بمرض الالتهاب السحائي بالإسكندرية، حيث قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المديرية تلقت بلاغا من التأمين الصحي بدخول تلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية، بشرق المدينة، لأحد المستشفيات الخاصة وهي تعاني من صداع وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، حيث يشتبه في إصابتها بمرض الالتهاب السحائي.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، أنه على الفور توجهت لجنة من الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية لمناظرة الحالة، مشيرا إلى أنه تبيّن للجنة أنه قد سبق تطعيم المريضة ضد الالتهاب السحائي البكتيري في عامي 2014 و2016 بواسطة التأمين الصحي.

ولفت يوسف الديب إلى أنه تم عمل بذل سائل النخاع الشوكي للطالبة، كما تم سحب عينة دم لتحليلها.

وأشار إلى أنه تم تجريع المخالطين للطالبة بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوي المناسب كإجراء وقائي متبع.

ونفت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ما تردد عن ظهور حالات إصابة بعدوى الالتهاب السحائي بين عدد من طلاب المدارس في الإسكندرية.

أفاد بيان صادر عن المديرية، أن نتائج تحاليل بذل سائل النخاع الشوكى والدم لطالبة مدرسة مصطفى النجار الابتدائية بسموحة المشتبه في إصابتها بالالتهاب السحائي جاءت سلبية.

لفت البيان إلى أن لجنة من الطب الوقائي فحصت الطالبة التي نقلت إلى إحدى المستشفيات الخاصة تعانى من صداع وقىء وارتفاع فى درجة الحرارة، وحالتها مستقرة ومازالت تحت الملاحظة الطبية.

وأوضح البيان أن الطالبة سبق تطعيمها ضد الالتهاب السحائي البكتيري عامي 2014 ، 2016 بواسطة التأمين الصحى، مؤكدا عدم ظهور أى أعراض على تلاميذ مدرسة الطالبة وجميعهم بحالة جيدة.

وأضاف البيان أنه تم تجريع المخالطين للطالبة بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوي المناسب.

وعن وفاة تلميذة بمدرسة صقر قريش الابتدائية، اليوم، أكدت المديرية سلبية العينات وأن أسباب وفاة التلميذة لا علاقة لها بالالتهاب السحائى، مناشدة المواطنين الرجوع إلى السلطات الصحية المختصة قبل نشر أى أخبار تخص الحالة الصحية داخل المحافظة.

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