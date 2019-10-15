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توك شو

هالة صدقي: أنا خريجة كلية آداب قسم نميمة .. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:36 م
هالة صدقي
هالة صدقي
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هاني حسين
قالت الفنانة هالة صدقي، إنها خريجة كلية الأداب قسم التاريخ، مضيفة:" لما دخلت القسم ده كنت فاكراه رخم وتعاملت مع التاريخ عن طريق النميمة".

وأضافت هالة صدقي في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة اشرف" المذاع على قناة " الحياة"، :" أنا خريجة اداب قسم نميمة".

وتابعت هالة صدقي، أنها كانت تدرس التاريخ بطريقة مختلفة، وكانت تسعى للتعرف على الجوانب الشخصية والعلاقات الزوجية للشخصيات التاريخية.
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