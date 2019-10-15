هالة صدقي: أنا خريجة كلية آداب قسم نميمة .. فيديو

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها خريجة كلية الأداب قسم التاريخ، مضيفة:" لما دخلت القسم ده كنت فاكراه رخم وتعاملت مع التاريخ عن طريق النميمة".
وأضافت هالة صدقي في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة اشرف" المذاع على قناة " الحياة"، :" أنا خريجة اداب قسم نميمة".
وتابعت هالة صدقي، أنها كانت تدرس التاريخ بطريقة مختلفة، وكانت تسعى للتعرف على الجوانب الشخصية والعلاقات الزوجية للشخصيات التاريخية.
وأضافت هالة صدقي في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة اشرف" المذاع على قناة " الحياة"، :" أنا خريجة اداب قسم نميمة".
وتابعت هالة صدقي، أنها كانت تدرس التاريخ بطريقة مختلفة، وكانت تسعى للتعرف على الجوانب الشخصية والعلاقات الزوجية للشخصيات التاريخية.